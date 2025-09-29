Homem morre em acidente na BR-158, em Palmeira das Missões

Na manhã deste sábado, 27 de setembro, um acidente de trânsito resultou na morte de um homem de 64 anos na BR-158, no trecho localizado em Palmeira das Missões, Região Noroeste do Rio Grande do Sul.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu dois veículos: um Volkswagen Spacefox, com placas de Palmeira das Missões, e um caminhão Scania, emplacado em Porto Xavier.

O condutor do carro, natural de Palmeira das Missões, ficou preso às ferragens e morreu no local. A identidade da vítima não foi divulgada até o momento. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e realizou o teste do etilômetro, com resultado negativo para ingestão de álcool.

A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros de Palmeira das Missões, que atuou no resgate, além da Polícia Civil, que compareceu posteriormente. A PRF permaneceu no local até a conclusão da perícia e a remoção dos veículos e do corpo.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.





