As quatro vítimas do acidente na BR 285 terão velório coletivo em Panambi

O velório das quatro vítimas do acidente na BR 285 em Coronel Barros, registrado no último sábado será coletivo. Informação foi repassada pela Funerária Fonseca.

Em razão dos tramites burocráticos, o ato inicia às 13h desta segunda-feira e o sepultamento ocorre terça em horário ainda a ser confirmado no Cemitério Municipal de Panambi.

Os irmãos Ana Paula dos Santos, de 25 anos, Samara Fernandes, 28 anos, Jonathan Fernandes Diello, 26 anos e o marido de Ana Paula, Gabriel Antônio Soares dos Santos, 29 anos, serão velados no Centro Comunitário do Bairro Pavão.

De acordo com as informações, Jonathan deixa a esposa Aline, filhos Miguel, Davi e Henrique. O casal Gabriel e Ana Paula deixa enlutados os pais e as filhas Gabrieli e Manueli e Samara deixa o filho William.

Todas as vítimas residiam no Loteamento Alves Klasener em Panambi

O Acidente

Por volta das 14h50min da tarde do sábado, uma colisão frontal na BR 285, Km 484,6 deixou quatro óbitos em uma colisão entre um veículo GM-Corsa com placas de Panambi e um caminhão que transportava leite a granel para uma cooperativa em Cruz Alta. Segundo as informações, chovia no momento do acidente, quando o veículo GM-Corsa, que seguia no sentido Ijuí-Entre-Ijuís, colidiu com o caminhão na localidade de Esquina Gaúcha, na cidade de Coronel Barros. Com o forte impacto, o veículo partiu ao meio e, na sequência, houve uma explosão, deixando os ocupantes carbonizados.

Apesar dos esforços do Corpo de Bombeiros, que se deslocou de Santo Ângelo, nada pôde ser feito devido à gravidade do acidente. A pista foi interrompida para os trabalhos da PRF, IGP e Polícia Civil. Foi feito o transbordo do leite a granel para outro caminhão-tanque. Partes do veículo que se desintegrou com a explosão foram localizadas no entorno.

O caminhão era conduzido por um homem de 25 anos, natural de Santo Ângelo, que não se feriu.

Após os veículos foram removidos pelos serviços de guinchos do Detran.