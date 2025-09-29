Segunda, 29 de Setembro de 2025
Evento regional debate abandono e maus-tratos em Santo Ângelo

Reunião inédita promovida pelo MPRS reúne promotores e entidades para tratar de uma pauta urgente e pouco discutida

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações MPRS
29/09/2025 às 10h31
(Foto: MPRS)

Na noite de quinta-feira, 25 de setembro, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) realizou um evento inédito no auditório da Promotoria de Justiça de Santo Ângelo, voltado à defesa dos direitos dos animais. A atividade contou com a presença dos promotores de Justiça Nilton Kasctin dos Santos e Paula Regina Mohr, além de representantes de ONGs e grupos de proteção animal de diversos municípios da região, como Santo Ângelo, Ijuí, Santa Rosa, Catuípe, Entre-Ijuís e Cerro Largo.

O encontro teve como principal objetivo discutir problemas relacionados ao abandono de animais, casos de maus-tratos e a ausência de políticas públicas e orçamento específico para lidar com essas situações. Entre os pontos debatidos estiveram a falta de estrutura pública para recolher, tratar e fiscalizar casos de abandono, bem como a necessidade de incluir educação ambiental voltada aos direitos dos animais nas ações dos municípios.

Todos os participantes puderam expor suas preocupações, ideias e demandas com base na realidade enfrentada em suas localidades. Ao final da reunião, foi decidido que será realizada a Primeira Conferência Regional dos Direitos dos Animais, com a publicação de uma carta aberta à sociedade e aos poderes públicos, solicitando providências efetivas do Legislativo e do Executivo.

A promotora Paula Regina Mohr, da Promotoria Regional do Meio Ambiente, avaliou o encontro como um importante passo para unir vozes em defesa dos animais e reafirmou sua disposição em realizar novas ações com essa finalidade. Já o promotor Nilton Kasctin, de Catuípe, fez um alerta contundente sobre a normalização da crueldade contra os animais em diversas práticas culturais e econômicas. Para ele, é urgente a construção de uma nova ética no trato com os animais, que reconheça seu sofrimento e direitos.

A iniciativa do MPRS marca um avanço importante na articulação regional em defesa dos animais, ao reunir diferentes municípios e agentes comprometidos com a mudança de realidade. A mobilização propõe mais que debate — propõe ação.

 
