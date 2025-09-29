Fogo destrói casa no interior de Cerro Grande

Na noite deste domingo (28), um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência na Linha Sella, zona rural de Cerro Grande. Imagens compartilhadas por moradores mostram a força das chamas que consumiram parte do imóvel.

Segundo informações preliminares, o fogo teria iniciado em uma casa nos fundos do terreno e se alastrado para a residência principal em poucos minutos. No momento do incêndio, não havia ninguém na casa.

Um caminhão-pipa da Prefeitura de Cerro Grande foi acionado para conter as chamas e reduzir os prejuízos. Veículos que estavam na garagem foram retirados a tempo. As causas do incêndio ainda não foram identificadas.