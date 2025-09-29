Homem “ressuscita” no próprio velório e deixa família em pânico

No último fim de semana, um homem de 22 anos, que não teve a identidade revelada, provocou uma confusão em seu próprio velório após aparecer vivo enquanto seu corpo, supostamente, estava em um caixão. O caso ocorreu em Córdoba, na Argentina, e repercutiu internacionalmente.

“Estou vivo!”, teria dito ele ao interromper a cerimônia. Conforme divulgado pelos veículos locais, a família acreditava que ele havia sido atropelado por um caminhão de cana-de-açúcar em 18 de setembro, em Tucumán.

Sua mãe teria se apresentado à delegacia e reconhecido o corpo, afirmando ser mãe da vítima.

De acordo com as notícias da imprensa argentina, a mulher identificou o corpo pelas roupas e por algumas características físicas. Diante disso, as autoridades liberaram os restos mortais para a família, que organizou o velório.

Isso porque ele teria passado dias bebendo em Alderetes sem dar notícias à família. Quando descobriu que estava prestes a ser enterrado, ele decidiu ir ao próprio velório.

Durante a cerimônia, o rapaz assustou os parentes e confessou que não fazia ideia do que estava ocorrendo em sua casa. Ele foi à delegacia para prestar esclarecimentos e o corpo que estava sendo velado voltou ao necrotério.

Após a interrupção totalmente inesperada, a confusão foi esclarecida. A verdadeira vítima teria sido, de fato, atropelada em 18 de setembro. Segundo o site “What’s The Jam”, o corpo foi identificado como sendo de Maximiliano Enrique Acosta, de 28 anos. Ele morava em Delfín Gallo, cidade vizinha de onde a confusão aconteceu.

O corpo do homem foi devolvido à família e o funeral realizado na última terça-feira (23/9).

O Ministério Público iniciou uma investigação interna para apurar o que possibilitou que os erros de identificação acontecessem.





