Acidente mobiliza equipes e deixa feridos na BR-282 em Campos Novos

Na tarde de domingo, 28 de setembro, por volta das 14h18, um acidente de trânsito foi registrado na BR-282, no município de Campos Novos. A ocorrência envolveu dois veículos: um Jeep Compass branco e um Toyota Corolla cinza.

No Toyota Corolla, estavam um homem de 71 anos, que conduzia o carro, e uma passageira de 41 anos. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, o motorista já se encontrava fora do veículo, mas a passageira apresentava suspeita de fratura nos membros inferiores. Ela precisou ser retirada com técnicas de resgate veicular. Ambos foram encaminhados ao Hospital Dr. José Athanázio pelo Corpo de Bombeiros.

No Jeep Compass, viajavam um homem de 54 anos e uma mulher de 52 anos, que também já estavam fora do veículo no momento da chegada das equipes. A passageira apresentava suspeita de fratura em um dos braços. O casal foi levado ao mesmo hospital pelo SAMU.

Durante o atendimento, dois bombeiros comunitários de Chapecó, identificados como Solange e Adilson, que passavam pelo local, auxiliaram no resgate até a chegada das equipes especializadas. A Polícia Rodoviária Federal esteve presente e assumiu a cena após a retirada das vítimas.

Acidentes como este evidenciam a importância da agilidade no atendimento e da colaboração espontânea em situações de emergência, especialmente em rodovias movimentadas.