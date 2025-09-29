Segunda, 29 de Setembro de 2025
11°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Conselho de Ética analisa instauração de processos contra deputados

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (30) para decidir sobre a instauração de quatro process...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
29/09/2025 às 09h22
Conselho de Ética analisa instauração de processos contra deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (30) para decidir sobre a instauração de quatro processos contra três parlamentares. Também deve ser definida a lista tríplice para o sorteio do relator de cada caso.

Todas as representações foram encaminhadas pela Mesa Diretora. Os deputados Marcos Pollon (PL-MS), Marcel van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC) são acusados de infringir o Código de Ética e Decoro Parlamentar durante a ocupação do Plenário no início de agosto.

No caso de Pollon, há duas representações a serem analisadas, pois a falta foi considerada mais grave em razão de ter feito declarações ofensivas ao presidente da Câmara. Os outros dois são acusados de obstruir a cadeira do presidente.

A reunião está agendada para as 15 horas, no plenário 11.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Polícia do Paraná/Divulgação
Câmara Há 34 minutos

Comissão debate os desafios para a solução de crimes no Brasil

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a PEC da Segurança Pública (PEC 18/25) discute, nesta terça-feira (30), os desafios para ...

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Conselho de Ética cancela reunião desta terça

A nova reunião ainda não foi agendada

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Conselho de Ética cancelou a instauração de processos contra deputados

A nova reunião ainda não foi agendada

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova revogação de confisco de bens de alemães, japoneses e italianos na 2ª Guerra

O projeto de lei continua em análise na Câmara dos Deputados

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão mista pode votar MP sobre tributação de aplicações financeiras nesta terça

A comissão mista que analisa a medida provisória com as novas regras de tributação sobre aplicações financeiras e ativos virtuais ( MP 1303/25 ) re...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 31°
27° Sensação
1.94 km/h Vento
62% Umidade
100% (6.82mm) Chance chuva
06h16 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Terça
19° 16°
Quarta
23° 16°
Quinta
19° 16°
Sexta
24° 16°
Sábado
32° 17°
Últimas notícias
Educação Há 18 minutos

Escolas estaduais do Rio Grande do Sul superam média nacional em infraestrutura e climatização
Tecnologia Há 32 minutos

Recargas no Banco24Horas já passam de R$ 1,53 milhão em 2025
Economia Há 32 minutos

É falso que novo cadastro vai aumentar imposto de aluguel, diz governo
Fazenda Há 32 minutos

Em Porto Alegre, evento nacional com secretários da Fazenda debate efeitos da reforma tributária nos Estados
Câmara Há 33 minutos

Comissão debate os desafios para a solução de crimes no Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,48%
Euro
R$ 6,25 -0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 642,411,81 +3,93%
Ibovespa
146,618,92 pts 0.81%
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6838 (27/09/25)
31
33
50
70
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3498 (27/09/25)
01
02
03
04
05
07
08
09
15
16
17
19
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2828 (26/09/25)
03
05
10
17
22
23
29
39
48
56
57
63
67
71
74
82
84
87
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2865 (26/09/25)
06
18
21
38
45
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias