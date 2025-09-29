Capotamento na RST-481 resulta em morte de moradora de Salto do Jacuí

Uma mulher, moradora de Salto do Jacuí, morreu na noite deste domingo, 28 de setembro, em um acidente de trânsito ocorrido na RST-481, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul.

Por volta das 20h30, a Brigada Militar foi acionada após o relato de um capotamento envolvendo um Ford Fiesta. A ocorrência foi registrada entre os municípios de Salto do Jacuí e Estrela Velha.

O SAMU compareceu ao local e, ao realizar os primeiros atendimentos, constatou o óbito da condutora ainda no local do acidente.

A causa do capotamento não foi informada até o momento. A identidade da vítima também não foi divulgada pelas autoridades até o fechamento desta matéria.

Acidentes como este reforçam a necessidade de atenção redobrada nas rodovias da região, especialmente em trechos onde a sinalização ou as condições da via podem representar riscos aos motoristas.