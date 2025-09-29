Atas de registro de preços para reforma de 486 escolas estaduais são destaques da Agenda Celic de 29 de setembro a 3 de outubro

Dois editais de registro de preços visando à contratação de empresas para serviços comuns de engenharia sob demanda estão entre os 44 processos licitatórios previstos pela Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 29 setembro a 3 de outubro.

Solicitados pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), os editais correspondem aos serviços de demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção preventiva e corretiva de diversas naturezas. Uma das atas de registro de preço contempla 236 unidades escolares estaduais, localizadas no município de Porto Alegre, divididas em quatro lotes compostos por unidades de contratação. O pregão eletrônico acontece nesta segunda-feira (29/9), às 9h30. O valor total estimado da contratação é de R$ 288 milhões.

Na quinta-feira (2/10), também às 9h30, ocorre a licitação para unidades escolares de municípios com atuação da 5ª Coordenadoria Regional de Educação, sediadas na região de abrangência da 5ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), da região de Pelotas. As unidades de ensino estão divididas em três lotes, totalizando 128 escolas. Também estão contemplados no edital municípios com atuação da 16ª Coordenadoria Regional de Educação, sediados na região de abrangência da 16º Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), na região de Bento Gonçalves. Ao todo, a licitação abrange 122 escolas. O valor total estimado da contratação é de R$ 239 milhões.

A Agenda Celic prevê, ainda, licitações para a aquisição de materiais para instalações elétricas, produtos químicos para limpeza, equipamentos de informática e de segurança e proteção, entre outros. Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.