Mandado em aberto leva à prisão durante patrulha

Abordagem de rotina termina com detenção na região de Cruz Alta

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Brigada Militar
29/09/2025 às 07h20
(Foto: Arte- Sistema Província)

Na noite deste sábado (27/09), uma ação da Brigada Militar resultou na prisão de um homem que possuía mandado judicial em aberto. A abordagem foi realizada por policiais do 1º Batalhão Rodoviário – Pelotão de Cruz Alta, durante patrulhamento na rodovia entre Ibirubá e Cruz Alta.

O condutor de uma caminhonete VW Amarok CS 4x4 foi parado para verificação e, ao realizar a consulta, os policiais constataram um mandado de prisão expedido pela Comarca de Cruz Alta contra o motorista.

A prisão foi efetuada no local, cumprindo a ordem judicial.
Em caso de emergências ou dúvidas, a Brigada Militar orienta que a população entre em contato pelo número 198.



(Foto: Arte- Sistema Província)
