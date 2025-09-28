Especial de Domingo da Rádio Nacional homenageia Arlindo Cruz

No mês em que o cantor, compositor e multi-instrumentista Arlindo Cruz (1958-2025) completaria 67 anos, a Rádio Nacional faz um tributo ao artista durante o Especial de Domingo deste fim de semana. A atração, que vai ao ar domingo (28), às 22h, recorda as mais de três décadas de carreira do ícone do samba e resgata diversos conteúdos preservados no acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) .

Apresentada por Gláucia Araújo, a homenagem destaca fatos marcantes da trajetória de Arlindo Cruz: a herança musical da família; a influência do bloco carioca Cacique de Ramos; a passagem pelo grupo Fundo de Quintal; a parceria com bambas como Beth Carvalho, Sombrinha, Zeca Pagodinho, entre outros. Os ouvintes poderão conferir as curiosidades através de áudios do próprio Arlindo e de parceiros musicais, em entrevistas exibidas em programas como Sem Censura e Samba na Gamboa , da TV Brasil .

O Especial de Domingo é pontuado ainda por grandes sucessos que marcaram a vasta produção de Arlindo Cruz. Ao todo, foram mais de 550 músicas gravadas. O sambista lançou 23 álbuns, sendo nove enquanto integrava o Fundo de Quintal, cinco em parceria com Sombrinha e nove em carreira solo.

O repertório transmitido durante o programa inclui composições de Arlindo gravadas por ele e por outros artistas: Chegamos ao Fim , Ô, Irene , Malandro Sou Eu , O Show Tem que Continuar , Do Fundo de Nosso Quintal , Só pra Contrariar , Bagaço da Laranja , O Meu Lugar , Camarão que Dorme a Onda Leva , Casal Sem Vergonha , Favela/Numa Cidade Muito Longe Daqui , Meu Poeta , O Que É o Amor , Ainda É Tempo pra Ser Feliz e Bom Aprendiz .

Dono de uma voz marcante, o carioca Arlindo Cruz começou sua carreira no início dos anos 1980, no Rio de Janeiro, em rodas de samba do Cacique de Ramos, ao lado de artistas como Jorge Aragão, Beto sem Braço e Almir Guineto. O último projeto artístico do cantor foi Pagode 2 Arlindos , canção gravada em 2017 com o filho Arlindinho.

O bamba venceu mais de 20 prêmios, incluindo o de Melhor Cantor de Samba do 26º Prêmio da Música Brasileira. Foi indicado ao Grammy Latino cinco vezes, sendo quatro na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode e um na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa.

O Brasil se despediu de Arlindo Cruz no dia 8 de agosto deste ano. Com a saúde debilitada desde 2017, quando sofreu um grave Acidente Vascular Cerebral (AVC), o sambista morreu aos 66 anos.