Semana Fazendária reúne 1,3 mil visitantes de todo o país a partir de segunda (29) em Porto Alegre

Começa na segunda-feira (29/9) a Semana Fazendária Rio Grande do Sul 2025 . Realizado em Porto Alegre, o evento reunirá, até 10 de outubro, 1,3 mil visitantes de todo o país para discussões técnicas presenciais sobre finanças públicas. Essa é a primeira vez que o encontro tem a capital gaúcha como sede – as duas primeiras edições ocorreram no Rio de Janeiro.

A organização da Semana Fazendária está sendo capitaneada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) e pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz). Ao longo de duas semanas, estarão em Porto Alegre secretários, gestores e especialistas de todas as secretarias de Fazenda dos Estados brasileiros e de diversas esferas governamentais, além de representantes de ministérios, da Receita Federal, de organismos multilaterais e de outras instituições.

O objetivo é compartilhar ideias e colocar em debate assuntos pertinentes à gestão pública, como harmonização tributária, melhoria da governança fiscal, equilíbrio das finanças e modernização da administração fazendária. As discussões contribuirão para o aperfeiçoamento da prestação de serviços, para a elaboração de políticas públicas mais eficientes e para a ampliação da transparência no uso de recursos públicos. A Reforma Tributária é um dos temas norteadores, e os encontros tratarão dos novos marcos legais, dos impactos operacionais e de soluções conjuntas para os desafios enfrentados.

Oportunidade para troca de experiências

“Receberemos na capital gaúcha as equipes que compõem o núcleo estratégico da administração fazendária no âmbito nacional. É uma oportunidade para trocarmos experiências, fortalecermos a cooperação entre as esferas estadual e federal e debatermos temas de relevância no âmbito das contas públicas para todo o país. Esse também é um momento crucial para discutirmos a Reforma Tributária, que trará impacto para todos os entes e para toda a sociedade”, afirmou a secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul, Pricilla Santana.

“Damos nossas boas-vindas aos visitantes e esperamos que, além de se engajarem nas reuniões, apreciem a capital gaúcha e o Estado do Rio Grande do Sul, que tanto têm a oferecer”, complementou a gestora.

Programação

Ao longo de duas semanas, haverá encontros de grupos técnicos para tratar de temáticas relacionadas às áreas fiscal e tributária. As reuniões ocorrem no Átrio do Farol Santander e no prédio-sede da Sefaz, ambos localizados no Centro. A programação completa pode ser conferida em semanafazendariars.com.br .

Os grupos técnicos são:

Comissão Técnica Permanente do ICMS (Cotepe)

Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz)

Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz)

Comissão de Gestão Fazendária (Cogef)

Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário (GDFAZ)

Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (Gefin)

Grupo de Trabalho-66 – Educação Fiscal (Confaz)

Encontro Nacional de Administradores Tributários

Também ocorre durante a Semana Fazendária o Encontro Nacional de Administradores Tributários (Enat), entre 30 de setembro e 1º de outubro, no Auditório Mondercil Paulo de Moraes, do Ministério Público, no bairro Praia de Belas. A reunião é uma iniciativa das administrações tributárias federal, estaduais e municipais, que busca compartilhamento de iniciativas e construção de ações integradas. Esta edição terá como tema "Os desafios da Reforma Tributária: Construindo um Novo Sistema Fiscal”.