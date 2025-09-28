Domingo, 28 de Setembro de 2025
13°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Semana Fazendária reúne 1,3 mil visitantes de todo o país a partir de segunda (29) em Porto Alegre

Começa na segunda-feira (29/9) a Semana Fazendária Rio Grande do Sul 2025 . Realizado em Porto Alegre, o evento reunirá, até 10 de outubro, 1,3 mil...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
28/09/2025 às 10h21
Semana Fazendária reúne 1,3 mil visitantes de todo o país a partir de segunda (29) em Porto Alegre
As reuniões ocorrem no prédio-sede da Sefaz e no Átrio do Farol Santander, ambos localizados no Centro -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz

Começa na segunda-feira (29/9) a Semana Fazendária Rio Grande do Sul 2025 . Realizado em Porto Alegre, o evento reunirá, até 10 de outubro, 1,3 mil visitantes de todo o país para discussões técnicas presenciais sobre finanças públicas. Essa é a primeira vez que o encontro tem a capital gaúcha como sede – as duas primeiras edições ocorreram no Rio de Janeiro.

A organização da Semana Fazendária está sendo capitaneada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) e pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz). Ao longo de duas semanas, estarão em Porto Alegre secretários, gestores e especialistas de todas as secretarias de Fazenda dos Estados brasileiros e de diversas esferas governamentais, além de representantes de ministérios, da Receita Federal, de organismos multilaterais e de outras instituições.

O objetivo é compartilhar ideias e colocar em debate assuntos pertinentes à gestão pública, como harmonização tributária, melhoria da governança fiscal, equilíbrio das finanças e modernização da administração fazendária. As discussões contribuirão para o aperfeiçoamento da prestação de serviços, para a elaboração de políticas públicas mais eficientes e para a ampliação da transparência no uso de recursos públicos. A Reforma Tributária é um dos temas norteadores, e os encontros tratarão dos novos marcos legais, dos impactos operacionais e de soluções conjuntas para os desafios enfrentados.

Oportunidade para troca de experiências

“Receberemos na capital gaúcha as equipes que compõem o núcleo estratégico da administração fazendária no âmbito nacional. É uma oportunidade para trocarmos experiências, fortalecermos a cooperação entre as esferas estadual e federal e debatermos temas de relevância no âmbito das contas públicas para todo o país. Esse também é um momento crucial para discutirmos a Reforma Tributária, que trará impacto para todos os entes e para toda a sociedade”, afirmou a secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul, Pricilla Santana.

“Damos nossas boas-vindas aos visitantes e esperamos que, além de se engajarem nas reuniões, apreciem a capital gaúcha e o Estado do Rio Grande do Sul, que tanto têm a oferecer”, complementou a gestora.

Programação

Ao longo de duas semanas, haverá encontros de grupos técnicos para tratar de temáticas relacionadas às áreas fiscal e tributária. As reuniões ocorrem no Átrio do Farol Santander e no prédio-sede da Sefaz, ambos localizados no Centro. A programação completa pode ser conferida em semanafazendariars.com.br .

Os grupos técnicos são:

  • Comissão Técnica Permanente do ICMS (Cotepe)
  • Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz)
  • Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz)
  • Comissão de Gestão Fazendária (Cogef)
  • Grupo de Desenvolvimento do Servidor Fazendário (GDFAZ)
  • Grupo de Gestores das Finanças Estaduais (Gefin)
  • Grupo de Trabalho-66 – Educação Fiscal (Confaz)

Encontro Nacional de Administradores Tributários

Também ocorre durante a Semana Fazendária o Encontro Nacional de Administradores Tributários (Enat), entre 30 de setembro e 1º de outubro, no Auditório Mondercil Paulo de Moraes, do Ministério Público, no bairro Praia de Belas. A reunião é uma iniciativa das administrações tributárias federal, estaduais e municipais, que busca compartilhamento de iniciativas e construção de ações integradas. Esta edição terá como tema "Os desafios da Reforma Tributária: Construindo um Novo Sistema Fiscal”.

Texto: Bibiana Dihl/Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 1 hora

Especial de Domingo da Rádio Nacional homenageia Arlindo Cruz

Programa resgata passagens do artista guardadas no acervo da EBC

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 2 horas

Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena

Números sorteados foram 08, 12, 16, 19, 31 e 58
Geral Há 7 horas

Hoje é Dia destaca Outubro Rosa, dia dos idosos e proteção aos animais

Confira as datas da semana entre 28 de setembro e 4 de outubro.

 © Print via celular Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Há 20 horas

Defesa Civil testa aviso de desastre via celular no DF, GO, MS e MT

Não é necessário fazer cadastro prévio para receber as mensagens

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 1 dia

Jorginho Mello autoriza obras para uma nova subestação de energia elétrica da Celesc em Governador Celso Ramos

Foto: Leo Munhoz/SECOMO governador Jorginho Mello assinou neste sábado, 27, a ordem de serviço para o início das obras da nova subestação, Linha de...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 22°
18° Sensação
2.6 km/h Vento
84% Umidade
100% (2.54mm) Chance chuva
06h17 Nascer do sol
18h33 Pôr do sol
Segunda
30° 12°
Terça
19° 16°
Quarta
24° 17°
Quinta
22° 16°
Sexta
26° 17°
Últimas notícias
Geral Há 1 hora

Especial de Domingo da Rádio Nacional homenageia Arlindo Cruz
Geral Há 2 horas

Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
Educação Há 2 horas

"Brasil será soberano pela educação", diz Lula na corrida MEC 95 anos
Esportes Há 2 horas

Barra-SC sai na frente do Santa Cruz na decisão da Série D: 2 a 1
Saúde Há 3 horas

Médicos alertam para cuidados no volante durante gestação e puerpério

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,25%
Euro
R$ 6,26 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 624,392,29 +0,79%
Ibovespa
145,446,66 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6838 (27/09/25)
31
33
50
70
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3498 (27/09/25)
01
02
03
04
05
07
08
09
15
16
17
19
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2828 (26/09/25)
03
05
10
17
22
23
29
39
48
56
57
63
67
71
74
82
84
87
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2865 (26/09/25)
06
18
21
38
45
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias