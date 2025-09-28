Hoje é Dia destaca Outubro Rosa, dia dos idosos e proteção aos animais

Nesta semana, que engloba o final de setembro e início de outubro, temos uma das maiores mobilizações pela saúde feminina. A campanha Outubro Rosa , de prevenção do câncer de mama, começa no dia 1º e se estende por todo o mês. A doença é o tipo de câncer que mais afeta e mata mulheres no Brasil. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima 73,6 mil casos a cada ano. Como não poderia deixar de ser, a temática recebe grande destaque nos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) todos os anos.

Em 2022, a Agência Brasil publicou uma reportagem esclarecedora, sobre mitos e verdades acerca da doença. A Agência Gov destacou a importância das mulheres fazerem o autoexame, em texto de 2023. E a TV Brasil trouxe a informação de que as mulheres negras tem 57% mais chance de morrer de câncer de mama, em reportagem de 2024 do Repórter Brasil Tarde . Os direitos das pacientes que têm a doença foram explicados nesta reportagem da Radioagência Nacional , de 2022, e nesta edição do Repórter Brasil , também da TV Brasil , exibida em 2024.

O cientista francês Louis Pasteur morreu no dia 28 de setembro de 1895. Ele é mais conhecido pela invenção do processo de pasteurização, que aumenta a vida útil de alimentos perecíveis, nas também foi o criador da vacina contra a raiva, que ajudou a salvar milhares de vidas, de humanos e animais, como explica esta edição de 2015 do História Hoje , da Rádio Nacional .

Esta descoberta de Louis Pasteur foi homenageada com a criação, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), do Dia Mundial Contra a Raiva , celebrado no mesmo dia de seu falecimento (28 de setembro). Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) já destacaram várias vezes a importância da vacinação contra a doença, como nesta reportagem da Agência Brasil , de 2022, nesta do Repórter Brasil , da TV Brasil , exibida em 2023, e nesta da Agência Gov , de 2024. A Rádio Nacional também abordou o tema, em entrevista no programa Ponto de Encontro , de 2018.

O dia 1º de outubro é o Dia Mundial do Vegetarianismo , comemoração internacional criada em 1977 nos Estados Unidos para lembrar os problemas causados pelo consumo de carne e mostrar as vantagens de uma dieta baseada em alimentos de origem vegetal. A Agência Brasil publicou uma matéria ampla sobre o tema em 2017, explicando como é esse estilo de vida. Neste outro texto , de 2021, mostrou que no Brasil 14% da população se considera vegetariana (cerca de 30 milhões de pessoas). A TV Brasil exibiu em 2021 uma reportagem sobre quais são os cuidados que devem ser tomados para uma dieta sem carne, no Repórter Brasil .

Promoção de direitos

No dia 1º de outubro temos o Dia Internacional das Pessoas Idosas , comemoração instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1990. No Brasil, a data é oficializada como o Dia Nacional do Idoso . Os direitos dessa parcela da população, que muitas vezes não são respeitados, foram o foco desta edição do Tarde Nacional , da Rádio Nacional , de 2021. Os hábitos e cuidados para garantir um envelhecimento saudável foram abordados pela Agência Brasil em reportagem de 2019, e pelo jornal Repórter Rio , da TV Brasil , em 2022. No mesmo ano, a emissora exibiu episódio do Caminhos da Reportagem , mostrando que cada vez mais os idosos se recusam a aceitar o rótulo de “inativos” e estão construindo uma nova forma de envelhecer.

Em 4 de outubro celebramos o Dia Mundial dos Animais . A comemoração foi criada em 1929 em Viena, capital da Áustria, em homenagem a São Francisco de Assis, santo padroeiro dos animais, que faleceu nesta data em 1226. A efeméride funciona como um alerta para a necessidade de preservação de todas as espécies e do entendimento de que animais são seres sencientes e conscientes, como explica esta edição do programa Nacional Jovem , da Rádio Nacional . O Brasil deu um importante passo nesse sentido ao proibir por lei, em 2025, o uso de animais vivos em testes laboratoriais para o desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, como destacou esta reportagem da Agência Brasil , esta da Agência Gov e esta edição do programa Natureza Viva , da Rádio Nacional .

Cultura

No dia 3 de outubro de 1915, há 110 anos, nascia o cantor carioca Orlando Silva, conhecido como "o cantor das multidões". Filho de família pobre, antes de se tornar cantor foi entregador de marmitas, sapateiro, vendedor de tecidos, mensageiro e office boy. Ao longo de sua carreira gravou mais de 200 canções. Orlando também participou da inauguração da Rádio Nacional , hoje um veículo da EBC. Ele foi o primeiro cantor a se apresentar na emissora e a, posteriormente, ter um programa exclusivo. O cantor foi homenageado por ocasião de seu centenário, em 2015, no Repórter Brasil , da TV Brasil, e no programa Todas as Vozes , da Rádio MEC . A emissora também prestou tributo ao artista em 2025, na série especial Orlando Silva, o cantor das multidões , em 2025.

Há 20 anos, no dia 3 de outubro de 2005, perdíamos Emilinha Borba, considerada uma das maiores intérpretes da chamada Era de Ouro do rádio brasileiro. Ela teve uma carreira prolífica, gravando 117 discos, com clássicos do samba, marchinhas e choro. No início da década de 40, foi contratada pela Rádio Nacional , emissora onde permaneceu por 27 anos. Emilinha recebeu várias homenagens dos veículos da EBC em 2023, ano em que completaria 100 anos se estivesse viva. O centenário foi destaque na Radioagência Nacional , na Agência Brasil , no programa Especial de Domingo , da Rádio Nacional , e nos jornais Repórter Brasil e Repórter Brasil Tarde , da TV Brasil .

História

No dia 28 de setembro de 1885 foi promulgada no Brasil a Lei dos Sexagenários, que deu liberdade aos escravos com idade igual ou superior a 65 anos. Ela enfrentou grande resistência dos senhores de escravos, mas foi mais um grande passo para consolidar a abolição da escravidão no país, anos mais tarde, como conta esta edição do História Hoje , da Rádio Nacional.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 28 de Setembro a 4 de Outubro de 2025*