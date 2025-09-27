Sábado, 27 de Setembro de 2025
Jorginho Mello autoriza obras para uma nova subestação de energia elétrica da Celesc em Governador Celso Ramos

Foto: Leo Munhoz/SECOMO governador Jorginho Mello assinou neste sábado, 27, a ordem de serviço para o início das obras da nova subestação, Linha de...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
27/09/2025 às 14h11
Jorginho Mello autoriza obras para uma nova subestação de energia elétrica da Celesc em Governador Celso Ramos
Foto: Leo Munhoz/SECOM

Foto: Leo Munhoz/SECOM

O governador Jorginho Mello assinou neste sábado, 27, a ordem de serviço para o início das obras da nova subestação, Linha de Distribuição (LD) e redes alimentadoras em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis. A melhoria na rede de energia elétrica é uma ação do Governo do Estado por meio da Celesc 

Com um investimento de R$ 53,2 milhões, a obra vai garantir segurança energética e qualidade no fornecimento para a cidade, que se destaca pelas praias e pela grande presença de turistas no verão.

“Esse investimento da Celesc será fundamental para que a cidade continue crescendo com segurança. Energia boa, estável e com preço justo é o que mantém as empresas funcionando, atrai novos investimentos e ajuda a gerar emprego, especialmente numa cidade como Governador Celso Ramos, destaque no turismo e com belíssimas praias do nosso Litoral”, destacou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Com previsão de conclusão da obra até dezembro de 2026, o projeto contempla a construção de uma subestação com capacidade de 53 MVA, além da implantação de uma linha de distribuição com 7 km e 138 kV e de novas redes alimentadoras – que levam a energia da subestação até os transformadores nos postes perto das unidades consumidoras.

O diretor de Distribuição da Celesc, Cláudio Varella, também reforçou o impacto da nova estrutura para o sistema elétrico na região. “As novas estruturas ampliarão significativamente a eficiência e a resiliência do sistema elétrico na cidade, que além dos 17 mil moradores, recebe mais de 50 mil turistas na temporada de verão. A nova subestação também representa um alívio na carga da subestação Tijucas, que se converte em benefício para que a cidade vizinha também possa crescer e se desenvolver”, completou o diretor.

“Essa é uma conquista histórica para Governador Celso Ramos. Estamos recebendo um investimento que vai muito além de uma obra de infraestrutura: é um passo decisivo para garantir que nossa cidade continue crescendo de forma sustentável, com energia confiável para os moradores, comerciantes e turistas. Com essa nova subestação, teremos mais segurança no fornecimento, apoio às empresas que já estão aqui, atração de novos investimentos e mais qualidade de vida para quem escolheu viver ou visitar esse paraíso. Agradecemos ao governador Jorginho Mello e à Celesc por olharem com tanto carinho e atenção para o futuro de Governador Celso Ramos”, destacou o prefeito Marcos Henrique da Silva, o Marquinho. 

