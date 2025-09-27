Sábado, 27 de Setembro de 2025
INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades

Estima-se que serão feitos mais de cinco mil atendimentos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/09/2025 às 12h47
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério da Previdência Social fará, neste fim de semana, mutirões de perícias médicas em 35 cidades. A expectativa indica que hoje e domingo (28) mais de cinco mil pessoas sejam beneficiadas, uma vez que a maior parte dos atendimentos poderá ser feita por meio de telemedicina (perícia conectada).

Com uso dessa tecnologia, o Instituto do Seguro Social (INSS) pretende alcançar regiões onde há poucos peritos, evitando a necessidade de longos deslocamentos – ampliando ainda mais o acesso da população aos benefícios, além de reduzir o tempo de espera dos beneficiários.

Atendimentos

De acordo com o Ministério da Previdência Social, o maior número de vagas foi ofertado para a Região Sul. “Serão 800 atendimentos na cidade de Joinville (SC), 400 vagas em Curitiba (PR) e 374 atendimentos em Cascavel (PR)”, informou a pasta.

Os atendimentos serão dirigidos a pessoas que já haviam agendado atendimento pericial, mas que estavam com tempo de espera elevado. O ministério informou que a perícia conectada tem “a mesma segurança e os mesmos princípios basilares” do atendimento presencial, preservando a privacidade e o sigilo do atendimento pericial.

“As perícias conectadas também serão utilizadas em perícias iniciais para benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) que não foram conformados no Atestmed (análise documental), além de avaliações médicas de requerimentos de Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência e nas revisões desses benefícios assistenciais (REVBPC)”, detalhou o ministério.

Informações sobre o atendimento pericial podem ser obtidas por meio da Central 135; pelo aplicativo Meu INSS; ou no site .

Veja onde haverá mutirão

Amazonas

Tabatinga (sábado)

Manacapuru

Itacoatiara

Presidente Figueiredo (domingo)

Iranduba

Bahia

Irecê

Paripiranga

Caetité (sábado)

Barreiras

Santa Rita de Cássia

Eunápolis

Cruz das Almas

Nazaré

Ceará

Ubajara

Pará

Goianésia do Pará

Redenção/Pará

Marabá

São Geraldo do Araguaia

Rondon do Pará

Jacundá

Xinguara

Parauapebas

Conceição do Araguaia (sábado)

Paraná

Campo Mourão

Maringá

Cascavel

Francisco Beltrão

Marechal Candido Rondon

Medianeira

Ponta Grossa

Cianorte

Curitiba

Rio Grande do Sul

Santa Rosa

Frederico Westphalen

Santa Catarina

Joinville

DENGUE
