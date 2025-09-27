INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades

O Ministério da Previdência Social fará, neste fim de semana, mutirões de perícias médicas em 35 cidades. A expectativa indica que hoje e domingo (28) mais de cinco mil pessoas sejam beneficiadas, uma vez que a maior parte dos atendimentos poderá ser feita por meio de telemedicina (perícia conectada).
Com uso dessa tecnologia, o Instituto do Seguro Social (INSS) pretende alcançar regiões onde há poucos peritos, evitando a necessidade de longos deslocamentos – ampliando ainda mais o acesso da população aos benefícios, além de reduzir o tempo de espera dos beneficiários.
De acordo com o Ministério da Previdência Social, o maior número de vagas foi ofertado para a Região Sul. “Serão 800 atendimentos na cidade de Joinville (SC), 400 vagas em Curitiba (PR) e 374 atendimentos em Cascavel (PR)”, informou a pasta.
Os atendimentos serão dirigidos a pessoas que já haviam agendado atendimento pericial, mas que estavam com tempo de espera elevado. O ministério informou que a perícia conectada tem “a mesma segurança e os mesmos princípios basilares” do atendimento presencial, preservando a privacidade e o sigilo do atendimento pericial.
“As perícias conectadas também serão utilizadas em perícias iniciais para benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) que não foram conformados no Atestmed (análise documental), além de avaliações médicas de requerimentos de Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência e nas revisões desses benefícios assistenciais (REVBPC)”, detalhou o ministério.
Informações sobre o atendimento pericial podem ser obtidas por meio da Central 135; pelo aplicativo Meu INSS; ou no site .
Amazonas
Tabatinga (sábado)
Manacapuru
Itacoatiara
Presidente Figueiredo (domingo)
Iranduba
Bahia
Irecê
Paripiranga
Caetité (sábado)
Barreiras
Santa Rita de Cássia
Eunápolis
Cruz das Almas
Nazaré
Ceará
Ubajara
Pará
Goianésia do Pará
Redenção/Pará
Marabá
São Geraldo do Araguaia
Rondon do Pará
Jacundá
Xinguara
Parauapebas
Conceição do Araguaia (sábado)
Paraná
Campo Mourão
Maringá
Cascavel
Francisco Beltrão
Marechal Candido Rondon
Medianeira
Ponta Grossa
Cianorte
Curitiba
Rio Grande do Sul
Santa Rosa
Frederico Westphalen
Santa Catarina
Joinville