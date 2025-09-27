Sábado, 27 de Setembro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Sicredi

Prêmio de R$ 80 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/09/2025 às 08h12
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

As seis dezenas do concurso 2.920 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 80 milhões.

Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Geral Há 11 horas

Prêmio Einstein: EBC tem três jornalistas entre os 25 +Admirados

Agência Brasil e podcast VideBula também ficam entre escolhidos

 -
Fazenda Há 12 horas

Estudo do Banco Mundial revela alto índice de formalização das compras entre beneficiários do Devolve ICMS

Um estudo publicado pelo Banco Mundial (Bird), assinado por pesquisadores de diversos países, revelou detalhes sobre o comportamento de consumo dos...
Geral Há 13 horas

Polícia prende suspeito de homicídios em escola no Ceará

Detido em flagrante, homem já responde por outro assassinato

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Há 14 horas

Iniciativa cria cátedra e programa de mídia pública na América Latina

Projeto é voltado ao fortalecimento da comunicação pública na região

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 14 horas

Transporte: melhor lugar de criança no carro é o meio do banco de trás

Essa atitude pode aumentar em 24% a segurança do menor

Tenente Portela, RS
12°
Parcialmente nublado
Mín. 12° Máx. 29°
11° Sensação
3.97 km/h Vento
78% Umidade
100% (2.63mm) Chance chuva
06h18 Nascer do sol
18h33 Pôr do sol
Domingo
24° 15°
Segunda
29° 14°
Terça
18° 16°
Quarta
21° 16°
Quinta
23° 14°
Geral Há 9 minutos

Saúde Há 8 horas

Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Economia Há 8 horas

Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Saúde Há 8 horas

SP tem 9 casos de intoxicação por metanol; ministério divulga alerta
Justiça Há 11 horas

Ministro do Superior Tribunal de Justiça manda soltar o rapper Oruam

Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,25%
Euro
R$ 6,26 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 618,856,75 -0,10%
Ibovespa
145,446,66 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2919 (25/09/25)
03
26
28
37
42
53
Quina
Concurso 6837 (26/09/25)
13
25
57
64
75
Lotofácil
Concurso 3497 (26/09/25)
01
02
03
04
06
10
11
12
13
14
15
18
19
21
25
Lotomania
Concurso 2828 (26/09/25)
03
05
10
17
22
23
29
39
48
56
57
63
67
71
74
82
84
87
94
99
Duplasena
Concurso 2865 (26/09/25)
06
18
21
38
45
47
DENGUE
