Sábado, 27 de Setembro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ministro do Superior Tribunal de Justiça manda soltar o rapper Oruam

Ele estava preso desde julho em uma penitenciária no Rio de Janeiro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/09/2025 às 20h56

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) mandou soltar o rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam .

A decisão foi assinada nesta sexta-feira (26) pelo ministro Joel Ilan Paciornik e atendeu ao pedido de soltura feito pela defesa do cantor.

Oruam é investigado pela polícia do Rio de Janeiro por associação ao tráfico de drogas, tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal. Ele estava preso desde de julho em uma penitenciária localizada na zona oeste da capital fluminense.

De acordo com as investigações, o rapper e outros acusados tentaram impedir a Polícia do Rio de cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente acusado de atuar como um dos seguranças pessoais dos chefes da facção criminosa Comando Vermelho, em julho deste ano.

Oruam é filho do traficante Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, que está preso em uma penitenciária federal.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 4 horas

Barroso diz que STF deve avaliar reação contra sanções dos EUA

Corte aguardará fim do julgamento da trama golpista para analisar caso

 © Lula Marques/ Agência Braasil.
Justiça Há 9 horas

Mendonça vota para manter prisão de suspeitos por fraude no INSS

Empresários são acusados de integrar esquema de descontos ilegais

 © José Cruz/Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

Barroso diz que país precisa de recomeço e pacificação

"Precisamos de novo tempo de esperanças no Brasil", afirma
Justiça Há 1 dia

STF sobreviveu, diz Mendes na última sessão sob comando de Barroso

Na segunda-feira, Edson Fachin assume a presidência da Corte

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

Barroso diz que STF cumpriu dever de preservar o Estado de direito

Ministro comandou sua última sessão como presidente da Corte

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 25°
17° Sensação
4.15 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h19 Nascer do sol
18h32 Pôr do sol
Domingo
20° 13°
Segunda
30° 12°
Terça
18° 17°
Quarta
20° 16°
Quinta
° °
Últimas notícias
Saúde Há 48 minutos

Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Economia Há 48 minutos

Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Saúde Há 48 minutos

SP tem 9 casos de intoxicação por metanol; ministério divulga alerta
Justiça Há 4 horas

Ministro do Superior Tribunal de Justiça manda soltar o rapper Oruam
Geral Há 4 horas

Prêmio Einstein: EBC tem três jornalistas entre os 25 +Admirados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,25%
Euro
R$ 6,26 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 620,636,22 +0,18%
Ibovespa
145,446,66 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2919 (25/09/25)
03
26
28
37
42
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6837 (26/09/25)
13
25
57
64
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3497 (26/09/25)
01
02
03
04
06
10
11
12
13
14
15
18
19
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2828 (26/09/25)
03
05
10
17
22
23
29
39
48
56
57
63
67
71
74
82
84
87
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2865 (26/09/25)
06
18
21
38
45
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias