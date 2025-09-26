Prêmio Einstein: EBC tem três jornalistas entre os 25 +Admirados

Após dois turnos de votações, o Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar anunciou, nesta sexta-feira (26), os profissionais e veículos que serão homenageados nesta edição de 2025. A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) teve escolhidos nas categorias Jornalistas, Jornalistas do Centro-Oeste, Agências de Notícias e Áudio.

Patrícia Serrão, Paula Laboissière e Tâmara Freire integram a lista Top 25 +Admirados Jornalistas do Ano, que nesta edição terá 26 profissionais, por causa de um empate. As três já integraram a lista em outras edições do prêmio. Paula Labossière também ficou entre os três escolhidos na categoria Jornalistas do Centro-Oeste.

A Agência Brasil figura na lista de Agências de Notícias mais admiradas do país, ao lado da Agência Fapesp e da Agência Fiocruz de Notícias , por suas coberturas sobre temas de saúde, ciência e bem-estar. Também não é a primeira vez que a Agência Brasil recebe a honraria.

O estreante na premiação é o podcast VideBula, da Radioagência Nacional , que divide o Top 3 +Admirados na categoria Áudio com dois importantes programas da podosfera nacional: DrauzioCast e Ciência Suja.

A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 27 de novembro, em São Paulo, em um evento que promete reunir os principais nomes da imprensa brasileira e celebrar o trabalho dos profissionais que se destacaram durante o ano . Além da entrega de certificados para os homenageados, serão anunciados os mais votados das 14 categorias temáticas e os Top 5 +Admirados Jornalistas do Ano, incluindo o campeão ou campeã geral.

Esse reconhecimento reforça o papel da EBC e seus jornalistas na promoção de informações relevantes e de qualidade para o público brasileiro, especialmente nas áreas de saúde, ciência e bem-estar, temas que, mais do que nunca, têm sido essenciais para a sociedade.

O Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar chega à sua quinta edição como uma das principais premiações do jornalismo brasileiro, reconhecendo a excelência da imprensa no tratamento de assuntos que impactam diretamente a vida da população.

Homenageados da EBC por categoria

Jornalistas

Patrícia Serrão

Paula Laboissière

Tâmara Freire

Jornalistas - Regional Centro-Oeste

Paula Laboissière

Agência de Notícias

Agência Brasil

Áudio