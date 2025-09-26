Sábado, 27 de Setembro de 2025
Polícia prende suspeito de homicídios em escola no Ceará

Detido em flagrante, homem já responde por outro assassinato

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/09/2025 às 19h27

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará anunciou nesta sexta-feira (26) a prisão de um homem suspeito de participação no homicídio de dois estudantes da Escola Estadual Luís Felipe, em Sobral.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante no bairro Sumaré. Durante a operação, a Polícia Civil também apreendeu celulares e uma moto que estava com o acusado.

>> Governo do Ceará reforça segurança e MEC oferece apoio federal

De acordo com a secretaria, o suspeito tem passagem pela polícia e já responde por outro homicídio, além dos crimes de roubo, associação criminosa e corrupção de menor.

O secretário de Segurança do Ceará, Roberto Sá, informou que a prisão foi feita com base em informações de inteligência policial e no trabalho dos policiais civis, que iniciaram a investigação imediatamente após o crime.

A motivação [do crime] será descoberta com os depoimentos e diligências que estão sendo feitos. Importante ressaltar que, após o fato, a polícia de Sobral iniciou uma caçada a esse criminoso. E, devido a essa mobilização, ele não conseguiu fugir para mais longe”, afirmou.

O crime ocorreu na quinta-feira (25), quando as vítimas foram alvo de tiros no estacionamento da escola, localizada no bairro Campo dos Velhos.

De acordo com a secretaria, foram apreendidos no local do crime grande quantidade de drogas, balança de precisão e embalagens.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
