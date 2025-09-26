Sábado, 27 de Setembro de 2025
Lancheria é assaltada à luz do dia em Miraguaí

Criminoso levou dinheiro e celulares; ação foi registrada por câmeras de segurança

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Líder FM / Cleiton Figueiredo
26/09/2025 às 19h23 Atualizada em 26/09/2025 às 21h20
Lancheria é assaltada à luz do dia em Miraguaí

Por volta das 15h desta sexta-feira (26), uma lancheria localizada no entroncamento das ruas Cristóvão Colombo com a rua Guarita, em Miraguaí foi alvo de assalto.

Segundo informações, um indivíduo usando boné e máscara entrou no estabelecimento e anunciou o crime, levando dinheiro do caixa e dois aparelhos de telefone celular.

A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Após a ação, o indivíduo fugiu. Até o momento, não há informações sobre sua identidade ou localização.

A Brigada Militar foi acionada e registrou a ocorrência. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução)
