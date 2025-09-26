INSS faz mutirão de perícia em 35 cidades; veja locais

O INSS promove neste fim de semana, dias 27 e 28 de setembro, um mutirão de perícia médica em 35 cidades . O Ministério da Previdência Social calcula que cerca de 5 mil pessoas serão beneficiadas.
A maior parte dos atendimentos será feita por meio de telemedicina (perícia conectada) , o que deve ampliar o acesso da população, especialmente em regiões com escassez de peritos.
A iniciativa tem como objetivo reduzir o tempo de espera e evitar que os segurados enfrentem longo deslocamento.
Serão realizadas perícias iniciais para Benefício por Incapacidade Temporária , o antigo auxílio-doença, e também avaliações médicas de requerimentos de Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência e nas revisões desses benefícios assistenciais.
Os atendimentos serão exclusivamente para segurados que já haviam agendado a perícia e estão na fila de espera .
O maior número de vagas foi ofertado para a Região Sul. Serão 800 atendimentos na cidade de Joinville (SC), 400 vagas em Curitiba e 374, em Cascavel, ambas no Paraná.