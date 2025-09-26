Sábado, 27 de Setembro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova ampliação de acessibilidade para pessoas com deficiência nas praias

Projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
26/09/2025 às 17h57
Comissão aprova ampliação de acessibilidade para pessoas com deficiência nas praias
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei determinando que, nos municípios com praias marítimas, fluviais ou lacustres, ao menos uma delas seja adaptada para utilização por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Para as cidades litorâneas, o plano de rotas acessíveis previsto deverá contemplar, no mínimo, uma das praias do município, prevendo a adoção de intervenções arquitetônicas e ajudas técnicas suficientes para garantir acesso desde a via pública até o mar, passando pela entrada acessível da praia, pela faixa de areia e pelos principais pontos de interesse da praia.

O texto aprovado foi o substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Urbano ao Projeto de Lei 5337/20 , da ex-deputada Edna Henrique (PB). O novo texto, que unifica o projeto original e os apensados, estabelece um prazo de 360 dias, após a publicação da lei, para que os municípios se adequem à regra.

Para o relator, deputado Márcio Honaiser (PDT-MA), garantir acessibilidade nas praias representa não apenas ampliar oportunidades de lazer e convivência social,
mas também promover inclusão, cidadania e valorização da diversidade.

"A adoção de soluções como as esteiras de acesso, já utilizadas em algumas praias brasileiras, representa alternativa de baixo custo e elevada eficácia para assegurar a mobilidade sobre a faixa de areia", afirmou.

Honaiser disse que esse tipo de equipamento beneficia também pessoas idosas, famílias com crianças pequenas e outros frequentadores com mobilidade reduzida, que podem encontrar dificuldades para se deslocar em terreno arenoso.

Próximos passos
O projeto ainda vai ser analisado em caráter conclusivo na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova regras para produção de provas em crimes de violência sexual contra mulher

Proposta segue em análise na Câmara

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova medidas de proteção à abelha sem ferrão

Proposta segue para a análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Comissão de Legislação Participativa debate fortalecimento da orientação educacional

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove, na próxima terça-feira (30), audiência pública sobre a orientação educacion...

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 7 horas

CPMI do INSS ouve novas testemunhas na segunda-feira

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai ouvir novas ...

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 8 horas

Comissão aprova criação de programa de saúde voltado à mulher atleta

Projeto segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 10° Máx. 25°
17° Sensação
4.15 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h19 Nascer do sol
18h32 Pôr do sol
Domingo
20° 13°
Segunda
30° 12°
Terça
18° 17°
Quarta
20° 16°
Quinta
° °
Últimas notícias
Saúde Há 48 minutos

Governo do Estado assina convênio que destina recursos para projeto do novo Hospital de Eldorado do Sul
Economia Há 48 minutos

Aneel reduz bandeira para vermelha 1 na conta de luz em outubro
Saúde Há 48 minutos

SP tem 9 casos de intoxicação por metanol; ministério divulga alerta
Justiça Há 4 horas

Ministro do Superior Tribunal de Justiça manda soltar o rapper Oruam
Geral Há 4 horas

Prêmio Einstein: EBC tem três jornalistas entre os 25 +Admirados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,25%
Euro
R$ 6,26 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 620,636,22 +0,18%
Ibovespa
145,446,66 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2919 (25/09/25)
03
26
28
37
42
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6837 (26/09/25)
13
25
57
64
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3497 (26/09/25)
01
02
03
04
06
10
11
12
13
14
15
18
19
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2828 (26/09/25)
03
05
10
17
22
23
29
39
48
56
57
63
67
71
74
82
84
87
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2865 (26/09/25)
06
18
21
38
45
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias