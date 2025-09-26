Vice-Governadora de Santa Catarina recebe comitiva dos Açores em Florianópolis

Foto: Jonatã Rocha / SECOM
A vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, recebeu na tarde desta sexta-feira, 26, em audiência oficial a comitiva dos Açores, que participa do Fórum Global do Espírito Santo, realizado em Florianópolis, que vai até esta sexta. O encontro reforçou os laços históricos e culturais que unem os dois territórios e abriu espaço para futuras cooperações em áreas como cultura, turismo e preservação do patrimônio.
A comitiva foi liderada pelo secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades do Governo dos Açores, Paulo Estêvão, acompanhado pelo diretor regional das Comunidades, José Andrade, além de representantes de instituições culturais, acadêmicas, de imprensa e de entidades da diáspora açoriana no Brasil, Canadá e Estados Unidos. Durante a audiência, o secretário entregou à vice-governadora uma placa alusiva ao encontro, em sinal de amizade e cooperação.
Os Açores mantêm uma relação histórica com Santa Catarina desde o século XVIII, quando milhares de açorianos migraram para a Ilha e para o Litoral catarinense, influenciando decisivamente a identidade cultural, religiosa e gastronômica da região. Hoje, essa herança se mantém viva em tradições como a Festa do Divino Espírito Santo, no artesanato típico e na arquitetura das cidades do Litoral, além de inspirar projetos conjuntos de intercâmbio cultural e acadêmico.
A vice-governadora destacou a importância da visita: “Receber esta comitiva é motivo de orgulho para Santa Catarina. Os laços que unem os açorianos à nossa gente são parte essencial da nossa identidade. Preservamos os traços dos nossos antepassados, nos desenvolvemos e temos muito a apresentar. Queremos estreitar a cooperação cultural e acadêmica e também aprender com a experiência dos Açores em temas como turismo sustentável e preservação do patrimônio”, afirmou Marilisa Boehm.
O Fórum Global do Espírito Santo acompanha as principais festas do Divino em três continentes: em Ponta Delgada (Açores), na Nova Inglaterra (EUA) e em Santa Catarina (Brasil). O objetivo é fortalecer uma tradição que é marca identitária da comunidade açoriana espalhada pelo mundo, reconhecendo tanto suas diferenças regionais quanto a essência que as conecta.
A presença da comitiva em Florianópolis representa um novo capítulo na longa história de intercâmbios entre os Açores e Santa Catarina, reafirmando o estado como a “Décima Ilha” e celebrando a herança cultural que une povos de diferentes continentes em torno de uma mesma tradição.
Marilisa conversou com os visitantes sobre as particularidades de Santa Catarina, mas que derivam do legado da cultura açoriana, como a pesca da tainha. A vice-governadora também falou sobre as cidades que materializam características açorianas, como é o caso de São Francisco do Sul.
Estêvão enfatizou para a vice-governadora a atenção em Açores voltada a setores comuns a Santa Catarina, como o turismo, os estudos do mar e da pesca e o interesse em trocas de conhecimento e parcerias.
As lideranças foram acompanhadas pelo secretário Executivo de Aquicultura e Pesca, Tiago Frigo, que também compartilhou informações sobre a economia do mar em Santa Catarina.