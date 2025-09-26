Vice-Governadora de Santa Catarina recebe comitiva dos Açores em Florianópolis

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

A vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, recebeu na tarde desta sexta-feira, 26, em audiência oficial a comitiva dos Açores, que participa do Fórum Global do Espírito Santo, realizado em Florianópolis, que vai até esta sexta. O encontro reforçou os laços históricos e culturais que unem os dois territórios e abriu espaço para futuras cooperações em áreas como cultura, turismo e preservação do patrimônio.

A comitiva foi liderada pelo secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades do Governo dos Açores, Paulo Estêvão, acompanhado pelo diretor regional das Comunidades, José Andrade, além de representantes de instituições culturais, acadêmicas, de imprensa e de entidades da diáspora açoriana no Brasil, Canadá e Estados Unidos. Durante a audiência, o secretário entregou à vice-governadora uma placa alusiva ao encontro, em sinal de amizade e cooperação.

Os Açores mantêm uma relação histórica com Santa Catarina desde o século XVIII, quando milhares de açorianos migraram para a Ilha e para o Litoral catarinense, influenciando decisivamente a identidade cultural, religiosa e gastronômica da região. Hoje, essa herança se mantém viva em tradições como a Festa do Divino Espírito Santo, no artesanato típico e na arquitetura das cidades do Litoral, além de inspirar projetos conjuntos de intercâmbio cultural e acadêmico.

A vice-governadora destacou a importância da visita: “Receber esta comitiva é motivo de orgulho para Santa Catarina. Os laços que unem os açorianos à nossa gente são parte essencial da nossa identidade. Preservamos os traços dos nossos antepassados, nos desenvolvemos e temos muito a apresentar. Queremos estreitar a cooperação cultural e acadêmica e também aprender com a experiência dos Açores em temas como turismo sustentável e preservação do patrimônio”, afirmou Marilisa Boehm.

O Fórum Global do Espírito Santo acompanha as principais festas do Divino em três continentes: em Ponta Delgada (Açores), na Nova Inglaterra (EUA) e em Santa Catarina (Brasil). O objetivo é fortalecer uma tradição que é marca identitária da comunidade açoriana espalhada pelo mundo, reconhecendo tanto suas diferenças regionais quanto a essência que as conecta.

A presença da comitiva em Florianópolis representa um novo capítulo na longa história de intercâmbios entre os Açores e Santa Catarina, reafirmando o estado como a “Décima Ilha” e celebrando a herança cultural que une povos de diferentes continentes em torno de uma mesma tradição.

Traços dos Açores e particularidades catarinenses

Marilisa conversou com os visitantes sobre as particularidades de Santa Catarina, mas que derivam do legado da cultura açoriana, como a pesca da tainha. A vice-governadora também falou sobre as cidades que materializam características açorianas, como é o caso de São Francisco do Sul.

Estêvão enfatizou para a vice-governadora a atenção em Açores voltada a setores comuns a Santa Catarina, como o turismo, os estudos do mar e da pesca e o interesse em trocas de conhecimento e parcerias.

As lideranças foram acompanhadas pelo secretário Executivo de Aquicultura e Pesca, Tiago Frigo, que também compartilhou informações sobre a economia do mar em Santa Catarina.