CEsp vota reconhecimento oficial do futevôlei

A Comissão de Esporte (CEsp) tem reunião marcada para quarta-feira (1º), às 10h, com apenas três itens em pauta. Um deles é o projeto que reconhece...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
26/09/2025 às 16h38
CEsp vota reconhecimento oficial do futevôlei
A modalidade foi criada nas praias do Rio de Janeiro nos anos 1960 - Foto: Pedro Kirilos/Riotur

A Comissão de Esporte (CEsp) tem reunião marcada para quarta-feira (1º), às 10h, com apenas três itens em pauta. Um deles é o projeto que reconhece oficialmente o futevôlei como modalidade esportiva no Brasil ( PL 423/2023 ).

Do senador Romário (PL-RJ), o texto propõe incluir a modalidade na legislação esportiva e estabelecer políticas de incentivo. A proposta prevê a criação de espaços públicos adequados, formação de treinadores e realização de eventos para divulgar o esporte.

Criado nas praias do Rio de Janeiro nos anos 1960, o futevôlei mistura o futebol e o vôlei, e surgiu como uma resposta à proibição de jogar futebol à beira-mar. Para Romário, o futevôlei "é a perfeita metáfora da capacidade do brasileiro de criar soluções brilhantes diante das adversidades".

O relator, senador Chico Rodrigues (PSB-RR), é favorável à matéria de Romário. Rodrigues, no entanto, apresentou um substitutivo para aprimorar o texto e fazer ajustes nas referências legislativas.

Para o relator, o reconhecimento formal da modalidade funcionará como sinalização para programas de fomento, editais, parcerias e calendário de eventos, ampliando o alcance social do esporte com baixo impacto fiscal e administrativo.

A matéria tramita em caráter terminativo, ou seja, se for aprovada na comissão e não houver recurso para votação em Plenário, seguirá direto para a análise da Câmara dos Deputados.

Altinha e audiência

Na mesma reunião, a comissão ainda vai votar o reconhecimento oficial da prática da altinha como modalidade esportiva ( PL 434/2025 ) e um requerimento para a realização de uma audiência pública para debater o Programa Paradesporto Brasil em Rede ( REQ 40/2025 ).

