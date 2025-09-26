Rollemberg defende união entre Poderes e sociedade para incentivar a bioeconomia; ouça

A Frente Parlamentar Mista pela Inovação na Bioeconomia está promovendo uma série de debates com o governo e a sociedade civil para contribuir na construção do Plano Nacional de Desenvolvimento da Bieconomia.

O plano está em consulta pública, na plataforma Brasil Participativo , do governo federal, até 4 de outubro.

Em entrevista à Rádio Câmara , o deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) disse que a ideia é integrar a discussão do plano ao debate da Política Nacional de Bieconomia ( PLP 150/22 ), atualmente em análise na Câmara.

“A ideia é que esse relatório seja construído em sintonia com o Plano Nacional de Bioeconomia. A deputada Socorro Neri (PP-AC) [relatora do PLP 150/22 na Comissão de Desenvolvimento Regional] foi muito receptiva", disse o deputado.

"A gente pode elaborar uma boa Política Nacional de Bioeconomia como política de Estado e não como política de governo,” acrescentou.