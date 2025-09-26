Sexta, 26 de Setembro de 2025
10°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rollemberg defende união entre Poderes e sociedade para incentivar a bioeconomia; ouça

Deputado concedeu entrevista à Rádio Câmara sobre o assunto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
26/09/2025 às 15h39
Rollemberg defende união entre Poderes e sociedade para incentivar a bioeconomia; ouça
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

A Frente Parlamentar Mista pela Inovação na Bioeconomia está promovendo uma série de debates com o governo e a sociedade civil para contribuir na construção do Plano Nacional de Desenvolvimento da Bieconomia.

O plano está em consulta pública, na plataforma Brasil Participativo , do governo federal, até 4 de outubro.

Em entrevista à Rádio Câmara , o deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) disse que a ideia é integrar a discussão do plano ao debate da Política Nacional de Bieconomia ( PLP 150/22 ), atualmente em análise na Câmara.

“A ideia é que esse relatório seja construído em sintonia com o Plano Nacional de Bioeconomia. A deputada Socorro Neri (PP-AC) [relatora do PLP 150/22 na Comissão de Desenvolvimento Regional] foi muito receptiva", disse o deputado.

"A gente pode elaborar uma boa Política Nacional de Bioeconomia como política de Estado e não como política de governo,” acrescentou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 26 minutos

Relatório do TCU aponta ineficiências em praticamente todos os maiores gastos tributários

Uma proposta em análise no Congresso prevê a redução linear desses benefícios fiscais em 10%
Câmara Há 46 minutos

Saúde no envelhecimento é tema de audiência pública na Câmara; assista

Trinta e cinco milhões de brasileiros já são idosos, o equivalente a 16% da população com mais de 60 anos. A saúde no envelhecimento envolve alter...
Câmara Há 1 hora

Relator diz que há unanimidade para aprovar a isenção do Imposto de Renda na Câmara; assista

Arthur Lira disse que o desafio está em encontrar equilíbrio para compensar a isenção
Câmara Há 1 hora

Exposição no Congresso traz fragmentos da Lua, de Marte e meteoritos; assista

A visitação é de graça e vai até o dia 2 de novembro

 Mario Agra / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova robótica como esporte de competição e relevância educacional

Projeto permite o ensino da disciplina nas redes pública e privada de ensino; texto continua em análise na Câmara

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 25°
24° Sensação
3.76 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h19 Nascer do sol
18h32 Pôr do sol
Sábado
29° 11°
Domingo
20° 13°
Segunda
30° 12°
Terça
18° 17°
Quarta
20° 16°
Últimas notícias
Economia Há 10 minutos

Com US$ 1,1 tri, investimento estrangeiro bate recorde de 46,6% do PIB
Tecnologia Há 24 minutos

Uso de inteligência artificial reforça prevenção de riscos
Justiça Há 24 minutos

Mendonça vota para manter prisão de suspeitos por fraude no INSS
Geral Há 24 minutos

Brasil tem desafio de implantar plano de redução de mortes no trânsito
Câmara Há 24 minutos

Relatório do TCU aponta ineficiências em praticamente todos os maiores gastos tributários

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,50%
Euro
R$ 6,24 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 622,437,06 +0,56%
Ibovespa
145,358,66 pts 0.04%
Mega-Sena
Concurso 2919 (25/09/25)
03
26
28
37
42
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6836 (25/09/25)
05
16
29
33
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3496 (25/09/25)
01
04
05
08
09
11
13
14
15
16
17
18
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias