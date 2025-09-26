Saúde no envelhecimento é tema de audiência pública na Câmara; assista

Trinta e cinco milhões de brasileiros já são idosos, o equivalente a 16% da população com mais de 60 anos. A saúde no envelhecimento envolve alterações no organismo, na parte física e mental. São muitas as variáveis inevitáveis.

O assunto foi tema de audiência na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados.

O debate foi pedido pelo deputado Luiz Couto (PT-PB). "Investir na velhice é investir no futuro. Envelhecer com dignidade não é privilégio, é pacto entre gerações", disse.