Relator diz que há unanimidade para aprovar a isenção do Imposto de Renda na Câmara; assista

Há unanimidade na Câmara dos Deputados para aprovar a isenção total de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e parcial para quem recebe até R$ 7.350. A avaliação é do deputado Arthur Lira (PP-AL), relator do projeto sobre o tema ( PL 1087/25 ).

Em entrevista concedida às redes sociais da Câmara, Lira disse que o desafio do texto está em encontrar equilíbrio na compensação para garantir que cerca de 16 milhões de brasileiros tenham isenção parcial ou total do imposto. Arthur Lira disse ainda que o calendário para aprovação do texto está sendo rigorosamente cumprido.

A votação em Plenário está marcada para a próxima quarta-feira (1º).