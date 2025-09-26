Potencial econômico do turismo religioso é tema de audiência na quarta

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados realizará, na próxima quarta-feira (1º), audiência pública sobre o potencial do turismo religioso na valorização cultural e no desenvolvimento local.

O debate será realizado às 14h15, no plenário 5.

A reunião foi solicitada pela deputada Simone Marquetto (MDB-SP) para discutir os desafios e as potencialidades do segmento. Segundo ela, o turismo religioso:

movimenta a economia;

fortalece a identidade cultural;

gera emprego e renda nos municípios;

contribui para a preservação de bens materiais e imateriais; e

consolida destinos turísticos permanentes.

Aumento do setor

“O turismo religioso é uma das mais antigas formas de deslocamento humano com fins não econômicos, e no Brasil essa prática ganhou proporções significativas ao longo das últimas décadas", afirma Simone.

"Romarias, peregrinações e festas religiosas atraem milhões de pessoas anualmente, movimentando diversos setores da economia, especialmente nos municípios de pequeno e médio porte”, acrescenta a deputada.