Grupo de trabalho debate proteção de dados de crianças e adolescentes

Colegiado foi criado em agosto para estudar e propor soluções legislativas que garantam essa proteção

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
26/09/2025 às 13h28

O grupo de trabalho (GT) da Câmara dos Deputados sobre proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital discutirá, na próxima terça-feira (30), a promoção de educação digital e a proteção de dados de crianças e adolescentes.

O debate será realizado às 15 horas, no plenário 10.

O debate atende a pedidos da coordenadora do GT, deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA); e dos deputados Dr. Zacharias Calil (União-GO), Pompeo de Mattos (PDT-RS), Amanda Gentil (PP-MA), Laura Carneiro(PSD-RJ), Tabata Amaral (PSB-SP) e Sâmia Bomfim (Psol-SP).

O objetivo do encontro é:

  • confrontar diferentes perspectivas;
  • identificar responsabilidades;
  • formular soluções para promover o empoderamento infantil e enfrentar desafios estruturais, como a falta de formação de professores e a desigualdade no acesso a recursos tecnológicos.

O grupo
O GT foi criado para estudar e propor soluções legislativas para o fortalecimento da proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital. O prazo inicial para conclusão dos trabalhos é o dia 16 de outubro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
