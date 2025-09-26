Grupo de trabalho debate proteção de dados de crianças e adolescentes

O grupo de trabalho (GT) da Câmara dos Deputados sobre proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital discutirá, na próxima terça-feira (30), a promoção de educação digital e a proteção de dados de crianças e adolescentes.

O debate será realizado às 15 horas, no plenário 10.

O debate atende a pedidos da coordenadora do GT, deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA); e dos deputados Dr. Zacharias Calil (União-GO), Pompeo de Mattos (PDT-RS), Amanda Gentil (PP-MA), Laura Carneiro(PSD-RJ), Tabata Amaral (PSB-SP) e Sâmia Bomfim (Psol-SP).

O objetivo do encontro é:

confrontar diferentes perspectivas;

identificar responsabilidades;

formular soluções para promover o empoderamento infantil e enfrentar desafios estruturais, como a falta de formação de professores e a desigualdade no acesso a recursos tecnológicos.

O grupo

O GT foi criado para estudar e propor soluções legislativas para o fortalecimento da proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital. O prazo inicial para conclusão dos trabalhos é o dia 16 de outubro.