Comissão debate aumento da incidência de doenças cardiovasculares

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (30) para discutir o aumento da incidência de doenças cardiovasculares. O debate atende a pedido do deputado Dr. Luiz Ovando (PP-MS) e está marcado para as 16 horas, em plenário a ser definido.

Segundo o deputado, o objetivo é discutir os impactos do envelhecimento populacional brasileiro sobre a saúde pública, com ênfase nas doenças cardiovasculares, que representam a principal causa de morte no país e no mundo.

Dados do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostram que as doenças cardiovasculares respondem por cerca de 30% dos óbitos por doenças crônicas não transmissíveis no Brasil.

Dr. Luiz Ovando acrescenta que fatores como hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo e tabagismo, somados ao envelhecimento, aumentam a incidência dessas doenças, exigindo políticas públicas voltadas à prevenção e ao cuidado contínuo da população idosa. Para ele, é fundamental promover políticas específicas de prevenção e cuidado contínuo da população idosa.

“Diante desse cenário, torna-se imprescindível que o Parlamento promova o debate sobre a ampliação de políticas públicas voltadas à saúde cardiovascular da pessoa idosa, o fortalecimento da atenção primária à saúde, a integração de ações intersetoriais que promovam o envelhecimento saudável e ativo e o financiamento adequado para programas de monitoramento, diagnóstico e cuidado da população idosa”, afirma o deputado.