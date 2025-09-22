Terça, 23 de Setembro de 2025
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Acidente na ponte do Rio da Várzea bloqueia a BR-386, entre Iraí e FW

Colisão sobre a ponte do Rio da Várzea deixa carreta pendurada e interdita a BR-386 entre Iraí e Frederico Westphalen.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Três Passos News
22/09/2025 às 20h25
Acidente na ponte do Rio da Várzea bloqueia a BR-386, entre Iraí e FW
(Foto: Três Passos News)

A BR-386, no trecho que liga o município de Iraí a Frederico Westphalen, está totalmente bloqueada na noite desta segunda-feira (22) devido a um acidente de trânsito ocorrido sobre a ponte do Rio da Várzea. Informações preliminares apontam que a colisão teria envolvido três veículos, porém a confirmação oficial ainda não foi repassada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atende a ocorrência. Apesar do susto, não houve registro de feridos com gravidade.
O que chama atenção nas imagens é a situação de uma carreta, que ficou com parte da estrutura pendurada na cabeceira da ponte. A previsão é de que a liberação da via demore, já que será necessário aguardar a retirada dos veículos para restabelecer o tráfego no local.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução / Jornal O Celeiro)
Trânsito Há 16 horas

Veículo da saúde de Tenente Portela sai da pista na ERS-155

 Uma passageira sofreu um ferimento leve.

 (Foto: Radio Sulbrasileira)
Trânsito Há 19 horas

Condutora perde o controle e veículo capota em Panambi

Equipes do SAMU estiveram no local.

 (Foto: Jornal Província)
Trânsito Fatal Há 20 horas

Jovem de 24 anos perde a vida após grave acidente em Passo Fundo

Colisão entre moto e carro ocorreu na madrugada de sábado (20) no Bairro Integração

 (Foto: 7°BP)
Segurança Pública Há 20 horas

Caminhão furtado em Não-Me-Toque é localizado pela Brigada Militar em Tenente Portela

Veículo foi apreendido durante operação de reforço na região

 (Foto: Fábio Marangon)
Rodovias Perigo Há 1 dia

Família de Giruá se envolve em acidente na RSC-377

Saída de pista entre Cruz Alta e Ibirubá deixa mãe e filha hospitalizadas sem gravidade

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 20°
Sensação
0.4 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h23 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Quarta
22° 10°
Quinta
23° 11°
Sexta
23° 11°
Sábado
24° 11°
Domingo
21° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

Presidente da CPMI do INSS decreta prisão em flagrante de Rubens Oliveira Costa
Política Há 5 horas

Relator da CPMI pede prisão preventiva de sócio do "Careca do INSS
Internacional Há 5 horas

"Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir", diz Lula
Saúde Há 8 horas

Governo inaugura centro cirúrgico e setor de endoscopia e colonoscopia do Hospital São Pedro, em Garibaldi
Economia Há 8 horas

Latam anuncia compra de 24 aviões da Embraer

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,05%
Euro
R$ 6,30 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 639,459,39 +0,23%
Ibovespa
145,109,25 pts -0.52%
Mega-Sena
Concurso 2917 (20/09/25)
06
19
38
41
46
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6833 (22/09/25)
03
07
09
22
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3493 (22/09/25)
02
03
04
05
06
10
11
13
15
16
19
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2826 (22/09/25)
09
10
15
16
17
24
25
26
31
32
41
42
45
48
71
72
79
84
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2863 (22/09/25)
05
40
41
46
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias