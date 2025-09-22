Acidente na ponte do Rio da Várzea bloqueia a BR-386, entre Iraí e FW

A BR-386, no trecho que liga o município de Iraí a Frederico Westphalen, está totalmente bloqueada na noite desta segunda-feira (22) devido a um acidente de trânsito ocorrido sobre a ponte do Rio da Várzea. Informações preliminares apontam que a colisão teria envolvido três veículos, porém a confirmação oficial ainda não foi repassada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atende a ocorrência. Apesar do susto, não houve registro de feridos com gravidade.

O que chama atenção nas imagens é a situação de uma carreta, que ficou com parte da estrutura pendurada na cabeceira da ponte. A previsão é de que a liberação da via demore, já que será necessário aguardar a retirada dos veículos para restabelecer o tráfego no local.







