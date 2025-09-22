Terça, 23 de Setembro de 2025
Nota Fiscal Gaúcha tem R$ 20 mil em prêmios não resgatados: prazo termina em 30 de setembro

Termina no dia 30 de setembro o prazo para resgate dos prêmios do sorteio mensal de número 153 do Nota Fiscal Gaúcha (NFG), que ocorreu em junho. D...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/09/2025 às 18h23
Termina no dia 30 de setembro o prazo para resgate dos prêmios do sorteio mensal de número 153 do Nota Fiscal Gaúcha (NFG), que ocorreu em junho. Depois dessa data, não será mais possível fazer a solicitação, e os valores retornarão para o orçamento do programa.

No total, o concurso distribuiu R$ 200 mil em prêmios para 111 pessoas inscritas no NFG. A premiação principal, de R$ 50 mil, já foi resgatada pelo vencedor, que é da Serra.

No entanto, R$ 20 mil ainda aguardam ser reivindicados pelos ganhadores, que foram comunicados da vitória por SMS ee-mail: são dois prêmios de R$ 5 mil e dez de R$ 1 mil. As premiações pendentes estão disponíveis para resgate por moradores da Região Metropolitana, Vale do Sinos, Vale do Caí, Serra e Noroeste.

Todos os cadastrados no programa participam do sorteio mensal

Os inscritos no NFG podem conferir se têm valores a receber acessando o site ou o aplicativo do programa. Depois, é só fazer login com os dados e clicar na aba “meus prêmios”, onde aparecerá a opção para resgate. O repasse pode ser feito via Pix, somente se a chave for CPF, ou via conta do Banrisul. O depósito não é feito na hora, mas o valor fica garantido assim que a solicitação é feita.

Participam automaticamente dos sorteios mensais todos os cadastrados no NFG que solicitam a inclusão do seu CPF em notas fiscais de compras realizadas no mês anterior. Quanto mais notas e mais alto o valor de cada uma, mais bilhetes a pessoa tem para concorrer.

O sorteio 153 foi realizado em 26 de junho e homologado em 2 de julho. O prazo para resgate é sempre de 90 dias após a publicação do resultado definitivo.

Passo a passo para fazer o resgate

  • No site ou no aplicativo, efetue o login com seu CPF e senha
  • Vá em “meus prêmios” e solicite o resgate
  • Informe os dados solicitados pelo sistema e aguarde a disponibilização do prêmio.

Conheça as vantagens do NFG

Com 4,2 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas ficais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal. Com isso, os cidadãos inscritos podem obter diferentes vantagens. Confira os detalhes sobre cada modalidade:

  • Sorteios mensais:ocorrem tradicionalmente após as últimas quartas-feiras de cada mês (com exceções em datas especiais) e distribuem prêmios de R$ 50 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil. No mês de dezembro, a premiação principal é de R$ 100 mil. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no período válido participam automaticamente.

  • Receita da Sorte:distribui diariamente prêmios instantâneos de R$ 500 e de R$ 50. No total, são R$ 20,5 mil por dia. Em datas especiais, as premiações chegam a R$ 1 mil. Para concorrer, é preciso ter o aplicativo do NFG instalado e solicitar CPF na nota. No mesmo dia da compra, os contribuintes devem acessar a aba “Receita da Sorte” e clicar na nota fiscal ou fazer a leitura do QR Code do documento. O resultado sai na hora.

  • Receita Certa:distribui valores sempre que há aumento real na arrecadação do ICMS do varejo. As apurações são trimestrais. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no respectivo período participam automaticamente.

  • Bom Cidadão:é um desconto automático no valor do IPVA, que varia de acordo com o número de notas fiscais com CPF. Quem acumula 150 notas ou mais alcança redução de 5%. O desconto é de 3% para quem tem entre 100 e 149 documentos e de 1% para quem acumula de 51 a 99 notas.

  • Repasse a entidades:na hora do cadastro, os cidadãos podem escolher pelo menos uma entidade da sua região que atue nas áreas de assistência social, educação, saúde e proteção animal. As instituições indicadas podem receber repasses em dinheiro – são R$ 21 milhões encaminhados por ano. É possível indicar até cinco entidades, sendo que uma delas deve pertencer a um Conselho Regional de Desenvolvimento diferente dos demais.

    Texto: Bibiana Dihl/Ascom Sefaz
    Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
