Nota Fiscal Gaúcha tem R$ 20 mil em prêmios não resgatados: prazo termina em 30 de setembro

Termina no dia 30 de setembro o prazo para resgate dos prêmios do sorteio mensal de número 153 do Nota Fiscal Gaúcha (NFG), que ocorreu em junho. Depois dessa data, não será mais possível fazer a solicitação, e os valores retornarão para o orçamento do programa.

No total, o concurso distribuiu R$ 200 mil em prêmios para 111 pessoas inscritas no NFG. A premiação principal, de R$ 50 mil, já foi resgatada pelo vencedor, que é da Serra.

No entanto, R$ 20 mil ainda aguardam ser reivindicados pelos ganhadores, que foram comunicados da vitória por SMS ee-mail: são dois prêmios de R$ 5 mil e dez de R$ 1 mil. As premiações pendentes estão disponíveis para resgate por moradores da Região Metropolitana, Vale do Sinos, Vale do Caí, Serra e Noroeste.

Todos os cadastrados no programa participam do sorteio mensal

Os inscritos no NFG podem conferir se têm valores a receber acessando o site ou o aplicativo do programa. Depois, é só fazer login com os dados e clicar na aba “meus prêmios”, onde aparecerá a opção para resgate. O repasse pode ser feito via Pix, somente se a chave for CPF, ou via conta do Banrisul. O depósito não é feito na hora, mas o valor fica garantido assim que a solicitação é feita.

Participam automaticamente dos sorteios mensais todos os cadastrados no NFG que solicitam a inclusão do seu CPF em notas fiscais de compras realizadas no mês anterior. Quanto mais notas e mais alto o valor de cada uma, mais bilhetes a pessoa tem para concorrer.

O sorteio 153 foi realizado em 26 de junho e homologado em 2 de julho. O prazo para resgate é sempre de 90 dias após a publicação do resultado definitivo.

Passo a passo para fazer o resgate

No site ou no aplicativo, efetue o login com seu CPF e senha

No ou no aplicativo, efetue o login com seu CPF e senha Vá em “meus prêmios” e solicite o resgate

Informe os dados solicitados pelo sistema e aguarde a disponibilização do prêmio.

Conheça as vantagens do NFG

Com 4,2 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas ficais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal. Com isso, os cidadãos inscritos podem obter diferentes vantagens. Confira os detalhes sobre cada modalidade: