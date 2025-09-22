Terça, 23 de Setembro de 2025
Moro alerta para risco de impunidade com PEC

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (22), o senador Sergio Moro (União-PR) afirmou ser contra a PEC 3/2021 . O texto restringe a pris...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
22/09/2025 às 17h08
Moro alerta para risco de impunidade com PEC
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (22), o senador Sergio Moro (União-PR) afirmou ser contra a PEC 3/2021 . O texto restringe a prisão em flagrante de parlamentares apenas a crimes inafiançáveis previstos na Constituição. Para o senador, a proposta “é um remédio errado para um problema real” e pode abrir espaço para a impunidade.

Moro explicou que vê como legítimo reforçar garantias procedimentais ligadas à imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos, mas ressaltou que não se pode ampliar esse alcance para crimes comuns.

— Jamais podemos aceitar estender alguma espécie de garantia ou proteção maior em relação aos crimes comuns, em relação ao desvio de dinheiro público, em relação ao crime de suborno, de corrupção, peculato, todos os crimes contra a administração pública — declarou.

O parlamentar alertou ainda para o avanço do crime organizado no país e defendeu que não haja mecanismos que dificultem investigações sobre políticos. Ele lembrou exemplos de escândalos envolvendo parlamentares no passado, como os casos de Hildebrando Pascoal (condenado como mandante de homicídio de um policial em Rio Branco em 1997) e João Alves (que em 1994 renunciou ao mandato de deputado antes de ser julgado por envolvimento escândalo dos Anões do Orçamento) e José Dirceu (condenado no Mensalão).

Ao comentar os protestos de domingo (21) contra a proposta, Moro disse respeitar as manifestações, mas apontou contradição na participação de apoiadores do governo federal. Segundo ele, o Executivo atual já enfrenta suspeitas de irregularidades envolvendo o INSS e a Petrobras.

O senador reiterou que votará contra a PEC da forma como se encontra e destacou que sua esposa, a deputada Rosangela Moro (União-SP), já se posicionou contra a proposta na Câmara dos Deputados.

Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira

Rubens Costa entre o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, e o advogado de defesa, Carlos Urquisa - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 4 horas

Presidente da CPMI do INSS decreta prisão em flagrante de Rubens Oliveira Costa

Após mais de sete horas de reunião nesta segunda-feira (22), o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), decretou a prisão em ...

 Rubens Oliveira Costa ocultou documentos, segundo o relator da CPMI - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 10 horas

Relator da CPMI do INSS pede prisão de Rubens Oliveira Costa

O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), pediu ao colegiado a prisão do economista Rubens Oliveira Costa, que depõe nesta seg...

 O economista Rubens Oliveira Costa durante depoimento na CPMI, nesta segunda-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 10 horas

Depoente diz que trabalhou para ‘Careca do INSS’, mas nega participação em fraudes

Em depoimento à CPMI do INSS nesta segunda-feira (22), o economista Rubens Oliveira Costa negou que seja ou tenha sido sócio de empresas de Antônio...
Senado Federal Há 11 horas

CPMI do INSS: depoimento de ‘Careca do INSS’ deve ocorrer na quinta

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), informou que Antônio Carlos Camilo Antunes deverá depor na comissão na quinta-feir...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 12 horas

Paim vê retrocesso em proposta que blinda parlamentares

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (22), o senador Paulo Paim (PT-RS) criticou a PEC 3/2021 , que restringe a prisão em flagrante de...

