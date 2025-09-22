Rio de Janeiro sedia evento sobre turismo sustentável esta semana

O Rio de Janeiro vai sediar, de terça-feira (23) a quinta-feira (25), o terceiro Seminário de Turismo Sustentável (Situs), que abordará como a conservação ambiental e a valorização do patrimônio podem gerar impacto econômico e social positivo para as cidades. O evento ocorrerá na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.

Uma das apresentações será da delegada do governo da Catalunha, na Espanha, no Brasil, Paula Mèlich Bonet, sobre o grande volume de turistas na cidade de Barcelona.

Segundo ela, o governo reconhece que o turismo, apesar de ser um setor estratégico e gerador de emprego, não está isento de impactos sociais, territoriais e ambientais, especialmente em grandes centros urbanos como Barcelona. As preocupações da população, em especial sobre o aumento do custo de vida, a pressão sobre a habitação e a convivência urbana, são legítimas e têm sido tratadas com respostas políticas concretas, ressalta Paula.

Nos últimos anos, segundo a catalã, o governo tem atuado em quatro frentes principais:

1 - Regulação do aluguel turísticos com a aprovação de novas normas que restringem a concessão de licenças para apartamentos turísticos (Airbnb e similares) em áreas tensionadas, e promoção da reconversão de imóveis para uso residencial permanente, especialmente nas zonas mais saturadas.

2 - Nova estratégia de turismo responsável com o lançamento em 2023 do Compromisso Nacional por um Turismo Responsável, que incentiva um modelo que prioriza o bem-estar dos moradores, o equilíbrio territorial e a corresponsabilidade. A nova narrativa do turismo catalão é clara: mais valor, menos volume.

3 - Descentralização da oferta turística com investimentos na diversificação de destinos, promovendo o turismo rural, cultural e natural em todas as comarcas do território catalão, não apenas em Barcelona, para redistribuir os fluxos e os benefícios do turismo.

4 - Participação cidadã e dados: A política turística agora é construída com a escuta ativa da população local e com base em dados qualificados, por meio do Observatório do Turismo na Catalunha. A opinião dos moradores passou a ser considerada um indicador essencial na avaliação das políticas públicas.

"No Situs 2025, queremos contribuir ao debate mostrando que enfrentar os impactos do turismo não é negar sua importância, mas redefinir seus limites e objetivos em diálogo com a sociedade. Barcelona é um símbolo global do turismo urbano, e também pode ser referência na transição para um modelo consciente, habitável e regenerativo, onde turismo e qualidade de vida caminhem juntos", defende Paula.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável na América Latina e Caribe (Intus), Ricardo Carvalho, explica que o turismo sustentável ocorre quando se pratica uma atividade em que se preserva o patrimônio cultural e também se prospera.

"São ações que melhoram o meio ambiente, melhorando o resultado do setor turístico. Preservar a cultura de uma cidade gera prosperidade", diz.