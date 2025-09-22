Terça, 23 de Setembro de 2025
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Campanha do DetranRS sobre uso do celular é reforçada com exposição de veículos acidentados

No contexto da Semana Nacional de Trânsito, que ocorre anualmente entre 18 e 25 de setembro, o DetranRS busca provocar a reflexão para promover a p...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/09/2025 às 16h08
Campanha do DetranRS sobre uso do celular é reforçada com exposição de veículos acidentados
Em Porto Alegre, a instalação está na Rua Silva Só, próximo à Avenida Ipiranga, ponto crítico para a sinistralidade no trânsito -Foto: Ascom DetranRS

No contexto da Semana Nacional de Trânsito, que ocorre anualmente entre 18 e 25 de setembro, o DetranRS busca provocar a reflexão para promover a preservação da vida nas vias gaúchas. "A vida é mais urgente do que qualquer mensagem" é uma campanha desenvolvida pela agência Escala e que entrou no ar no começo do mês. Como parte da iniciativa, dez veículos acidentados estarão expostos, por 30 dias, em pontos estratégicos do Estado que costumam ter elevados registros de sinistros de trânsito. Os veículos serão acompanhados de uma placa, em forma de mensagem de celular, com a frase educativa.

A ação é viabilizada por meio de uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre. O primeiro veículo está sendo exposto a partir desta segunda-feira (22/9), em Porto Alegre, em um canteiro na Rua Silva Só, próximo à Avenida Ipiranga, local com grande incidência de sinistros. Os outros nove veículos serão posicionados ao longo dos próximos dias em rodovias, próximos a postos da Polícia Rodoviária Federal.

A imagem forte e simbólica dos veículos destruídos objetiva provocar reflexão imediata nos condutores que passam pelos locais. "A ação pretende transformar o espaço público em um ambiente de educação e prevenção, reforçando que uma simples distração causada pelo celular pode custar vidas", alertou o diretor-geral do DetranRS, Edir Domeneghini.

Locais de exposição dos veículos

  • Porto Alegre – canteiro da Silva Só, próximo à Av. Ipiranga (já instalado)
  • Osório – BR-101, km 83 - previsão de instalação na sexta-feira (26/9)
  • Santa Maria – BR-158, km 319
  • Ijuí – BR-285, km 462
  • Pelotas – BR-116, km 509
  • Sarandi – BR-386, km 137
  • Eldorado do Sul – BR-290, km 111
  • Pantano Grande – BR-290, km 212
  • Lajeado – BR-386, km 340
  • Bento Gonçalves – BR-470, km 217,3

Texto: Ascom DetranRS
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 10 horas

Vendavais, quedas de árvores e desabamentos deixam 8 feridos em SP

Não houve registro de óbitos ou desaparecidos até o momento

 -
Fazenda Há 10 horas

Nota Fiscal Gaúcha tem R$ 20 mil em prêmios não resgatados: prazo termina em 30 de setembro

Termina no dia 30 de setembro o prazo para resgate dos prêmios do sorteio mensal de número 153 do Nota Fiscal Gaúcha (NFG), que ocorreu em junho. D...

 -
Fazenda Há 10 horas

Governo amplia ações contra indícios de fraudes em licitações que somam mais de R$ 390 milhões

O governo do Estado, por meio da atuação integrada da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, da Secretaria da Fazenda (Cage/Sefaz), e da Procurado...

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 12 horas

Rio de Janeiro sedia evento sobre turismo sustentável esta semana

Volume de turistas em Barcelona será tema de debates

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 13 horas

SP: Chuva, ventos fortes e queda de árvores deixam 900 mil sem energia

Defesa Civil emitiu novos alertas de rajadas de chuvas e ventanias

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 20°
Sensação
0.4 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h23 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Quarta
22° 10°
Quinta
23° 11°
Sexta
23° 11°
Sábado
24° 11°
Domingo
21° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

Presidente da CPMI do INSS decreta prisão em flagrante de Rubens Oliveira Costa
Política Há 5 horas

Relator da CPMI pede prisão preventiva de sócio do "Careca do INSS
Internacional Há 5 horas

"Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir", diz Lula
Saúde Há 8 horas

Governo inaugura centro cirúrgico e setor de endoscopia e colonoscopia do Hospital São Pedro, em Garibaldi
Economia Há 8 horas

Latam anuncia compra de 24 aviões da Embraer

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,05%
Euro
R$ 6,30 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 639,459,39 +0,23%
Ibovespa
145,109,25 pts -0.52%
Mega-Sena
Concurso 2917 (20/09/25)
06
19
38
41
46
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6833 (22/09/25)
03
07
09
22
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3493 (22/09/25)
02
03
04
05
06
10
11
13
15
16
19
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2826 (22/09/25)
09
10
15
16
17
24
25
26
31
32
41
42
45
48
71
72
79
84
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2863 (22/09/25)
05
40
41
46
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias