Campanha do DetranRS sobre uso do celular é reforçada com exposição de veículos acidentados

No contexto da Semana Nacional de Trânsito, que ocorre anualmente entre 18 e 25 de setembro, o DetranRS busca provocar a reflexão para promover a preservação da vida nas vias gaúchas. "A vida é mais urgente do que qualquer mensagem" é uma campanha desenvolvida pela agência Escala e que entrou no ar no começo do mês. Como parte da iniciativa, dez veículos acidentados estarão expostos, por 30 dias, em pontos estratégicos do Estado que costumam ter elevados registros de sinistros de trânsito. Os veículos serão acompanhados de uma placa, em forma de mensagem de celular, com a frase educativa.

A ação é viabilizada por meio de uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre. O primeiro veículo está sendo exposto a partir desta segunda-feira (22/9), em Porto Alegre, em um canteiro na Rua Silva Só, próximo à Avenida Ipiranga, local com grande incidência de sinistros. Os outros nove veículos serão posicionados ao longo dos próximos dias em rodovias, próximos a postos da Polícia Rodoviária Federal.

A imagem forte e simbólica dos veículos destruídos objetiva provocar reflexão imediata nos condutores que passam pelos locais. "A ação pretende transformar o espaço público em um ambiente de educação e prevenção, reforçando que uma simples distração causada pelo celular pode custar vidas", alertou o diretor-geral do DetranRS, Edir Domeneghini.

Locais de exposição dos veículos

Porto Alegre – canteiro da Silva Só, próximo à Av. Ipiranga (já instalado)

Osório – BR-101, km 83 - previsão de instalação na sexta-feira (26/9)

Santa Maria – BR-158, km 319

Ijuí – BR-285, km 462

Pelotas – BR-116, km 509

Sarandi – BR-386, km 137

Eldorado do Sul – BR-290, km 111

Pantano Grande – BR-290, km 212

Lajeado – BR-386, km 340

Bento Gonçalves – BR-470, km 217,3