SP: Chuva, ventos fortes e queda de árvores deixam 900 mil sem energia

Defesa Civil emitiu novos alertas de rajadas de chuvas e ventanias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/09/2025 às 15h39
© Paulo Pinto/Agência Brasil

As fortes chuvas que caíram na madrugada e manhã desta segunda-feira (22) deixaram estragos em São Paulo. Na região do Grande ABC e zona Sul da capital, a ENEL informou que cerca de 900 mil clientes ficaram sem energia. Na capital, a queda de uma árvore na Alameda Santos, nos Jardins, prejudicou o trânsito de toda a região.

Segundo a ENEL, a falta de energia se deu em razão de um desligamento em subestação da empresa de transmissão Isa Energia Brasil, por volta das 10h50 de hoje. De acordo com a companhia, o fornecimento já foi restabelecido nas regiões mais afetadas, como as cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, além dos bairros do Jabaquara, Vila Mariana e Ipiranga.

Várias cidades do interior de São Paulo chegaram a registrar fortes ventanias, casos de Ourinhos, com 92km/h; Bragança Paulista, com 86 km/h, e São Miguel Arcanjo, com 72 km/h. A Defesa Civil emitiu novos alertas de rajadas de chuvas e ventanias para hoje.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, no período da manhã e início desta tarde foram registradas 284 chamadas em todo o estado para quedas de árvores, oito para desabamentos e 13 para enchentes. De acordo com a Defesa Civil, oito pessoas ficaram feridas por causa de desabamentos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Litoral

O litoral sul também foi bastante afetado pelas chuvas e ventos. A queda de uma estrutura de um show em Peruíbe deixou quatro pessoas feridas, uma delas em estado grave. Outras duas pessoas ficaram feridas em Dracena por causa da queda de uma árvore. Em Marabá Paulista, o destelhamento de uma casa também feriu uma pessoa.

As chuvas foram consequência das altas temperaturas. A Defesa Civil apontou que nos municípios de São Sebastião e Caraguatatuba, no litoral Norte, por exemplo, as temperaturas atingiram mais de 40º C. A expectativa é de novas chuvas e ventos fortes durante toda a tarde de hoje.

