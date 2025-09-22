Terça, 23 de Setembro de 2025
Grupo Parlamentar do Brics ouve Alckmin e Haddad sobre tarifas dos EUA

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
22/09/2025 às 15h39
Grupo Parlamentar do Brics ouve Alckmin e Haddad sobre tarifas dos EUA
Eles foram convidados, juntos com outros ministros, a discutir o impacto das tarifas de importação impostas pelos EUA aos produtos brasileiros credito=

O Grupo Parlamentar de Relacionamento com o Brics convidou Geraldo Alckmin (que acumula os cargos de vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) e Fernando Haddad (ministro da Fazenda) para discutir o impacto das tarifas de importação impostas pelos EUA aos produtos brasileiros. Também foram convidados os ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Renan Filho (Transportes). A reunião está marcada para quarta-feira (24), às 14h30, no Senado.

Em vigor desde agosto, as tarifas são vistas como parte da política comercial protecionista iniciada durante o governo do presidente Donald Trump. Café, frutas e carnes estão entre os produtos que passaram a pagar uma sobretaxa de 50%.

Essa será a primeira reunião do grupo em 2025. Além do "tarifaço" de Donald Trump, devem ser abordados no encontro outros temas estratégicos, como o Projeto da Hidrovia do Arco Norte — que busca ampliar a logística de escoamento da produção pelo Norte do país — e o mercado de crédito de carbono.

Grupo parlamentar

O grupo parlamentar de Relacionamento com o Brics tem como objetivo acompanhar legislações e políticas relacionadas ao bloco, promover o intercâmbio com os parlamentos dos países-membros e defender os interesses do Brasil no Brics.

O grupo é presidido pelo senador Irajá (PSD-TO) e tem o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) como presidente de honra.

