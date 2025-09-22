Raio atinge residência em Três Passos e causa princípio de incêndio

Um raio atingiu uma residência na Rua Benjamin da Silva Osório, no Bairro Glória, em Três Passos, por volta das 10h de domingo (21).

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado após vizinhos perceberem fumaça saindo da casa. No local, a guarnição constatou que houve um princípio de incêndio provocado pela descarga elétrica, mas que se extinguiu de forma espontânea.

A ocorrência resultou em danos ao telhado, fiação elétrica, disjuntor, parede de madeira, televisão e sistema de alarme. No momento do incidente, havia forte chuva e alta incidência de raios sobre a cidade.

Não houve vítimas, e os bombeiros apenas avaliaram os riscos, não sendo necessário o combate direto às chamas.







