Raio atinge residência em Três Passos e causa princípio de incêndio

Descarga elétrica danificou telhado e queimou eletrodomésticos no Bairro Glória

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações MB Notícias
22/09/2025 às 15h14
Raio atinge residência em Três Passos e causa princípio de incêndio
(Foto: MB Notícias)

Um raio atingiu uma residência na Rua Benjamin da Silva Osório, no Bairro Glória, em Três Passos, por volta das 10h de domingo (21).

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado após vizinhos perceberem fumaça saindo da casa. No local, a guarnição constatou que houve um princípio de incêndio provocado pela descarga elétrica, mas que se extinguiu de forma espontânea.

A ocorrência resultou em danos ao telhado, fiação elétrica, disjuntor, parede de madeira, televisão e sistema de alarme. No momento do incidente, havia forte chuva e alta incidência de raios sobre a cidade.

Não houve vítimas, e os bombeiros apenas avaliaram os riscos, não sendo necessário o combate direto às chamas.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
