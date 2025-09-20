Sábado, 20 de Setembro de 2025
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

SP amplia período de redução do fornecimento de água para 10 horas

Medida será adotada para preservar reservatórios, diz governo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/09/2025 às 00h04
SP amplia período de redução do fornecimento de água para 10 horas
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (19) a ampliação do período sem abastecimento de água na região metropolitana de 8 para 10 horas . A medida , segundo o governo, é para preservar o nível dos mananciais .

O período de redução da pressão da água passará a valer das 19h às 5 h. Algumas localidades terão de lidar ainda com horários pontuais de redução durante o dia.

O comitê, formado pela agência Arsesp (que regula os serviços públicos) e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), não informou quais áreas serão afetadas e as condições para adoção da medida.

A ampliação vem em meio a uma das semanas mais secas do ano, com alerta para queimadas em todo o estado e em algumas áreas de preservação, como a de Cruzeiro, com incêndios persistentes durante dias.

Em agosto, a média de chuvas no sistema que abastece os 20 milhões de habitantes da região metropolitana foi de menos de um terço da média histórica , que é de cerca de 30 mm na região. O período de secas, que costuma encerrar em meados de setembro, ainda não deu sinais de término.

A primeira fase da regulação do fornecimento de água foi implantada em 27 de agosto . De acordo com a Sabesp, foram economizados 7,25 bilhões de litros de água até agora, suficientes para atender cerca de 800 mil pessoas durante um mês.

"No entanto, diante dos eventos climáticos e cenário de chuvas abaixo do esperado, foi preciso ampliar o período para a recuperação dos reservatórios. O quadro reforça a importância do monitoramento constante e da atenção às variações climáticas que impactam diretamente o equilíbrio hídrico e a segurança do abastecimento", diz a nota do comitê.

O boletim de monitoramento aponta que o Sistema Integrado Metropolitano (SIM) opera hoje com 32,8% do volume útil, índice 7,7 pontos percentuais inferior ao registrado em 2021.

Os sistemas Cantareira e Alto Tietê, que concentram cerca de 80% da capacidade do sistema, registram 30,3% e 26,1% de armazenamento, respectivamente. A média de queda na última semana foi de 0,26% ao dia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Receita apreende em dois navios no Rio carga de combustível irregular

Diligências fiscais foram realizadas em cinco estados

 Gaes desfila pela primeira vez usando os novos uniformes operacionais no Desfile Farroupilha, em Porto Alegre -Foto: Jonathan Silva/Ascom Polícia Penal
Sistema prisional Há 5 horas

Grupo de Ações Especiais da Polícia Penal apresenta novos uniformes operacionais

O Grupo de Ações Especiais (Gaes) da Polícia Penal vai participar do desfile do Dia 20 de Setembro, nesta sábado (20/9), em Porto Alegre, já com se...

 -
Fazenda Há 13 horas

Grupo especializado da Receita Estadual tem ação preventiva estratégica no setor de combustíveis e lubrificantes

Desde 2024, as ações da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, por meio do Grupo Especializado Setorial Combustíveis e Lubrificantes (GES-COMB), já...

 (Foto: La+)
INFRAESTRUTURA RURAL Há 15 horas

Poço artesiano reforça produção de frango em Tenente Portela

Novo poço artesiano garante segurança hídrica e impulsiona produção de frango em Tenente Portela

 Vídeo explica o procedimento que deve ser adotado e a importância do gesto para ajudar mulheres em situação de violência -Foto: Luís André/Secom
Segurança Pública Há 16 horas

Gesto simples pedindo socorro pode ajudar a salvar mulheres vítimas de violência doméstica

Uma sinalização discreta pode ser suficiente para salvar a vida de uma mulher. Com esse objetivo, a organização não-governamental Canadian Women's ...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 33°
19° Sensação
1.22 km/h Vento
69% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
18h30 Pôr do sol
Domingo
24° 17°
Segunda
18°
Terça
20°
Quarta
21°
Quinta
22°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 1 hora

Brasil diz que irá monitorar novo ODS 18 para igualdade racial
Geral Há 1 hora

Receita apreende em dois navios no Rio carga de combustível irregular
Geral Há 1 hora

SP amplia período de redução do fornecimento de água para 10 horas
Acidente Há 2 horas

Motorista ferido em acidente na RSC-472 na noite desta sexta feira

Turismo Há 3 horas

Santa Catarina lança a primeira edição da Estação Primavera e reforça o turismo como matriz econômica do estado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,15%
Euro
R$ 6,25 -0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 651,308,62 +0,04%
Ibovespa
145,865,11 pts 0.25%
Mega-Sena
Concurso 2916 (18/09/25)
05
11
16
27
40
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6831 (19/09/25)
21
28
66
68
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3491 (19/09/25)
01
02
04
08
09
10
12
13
15
17
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2825 (19/09/25)
03
28
29
30
38
45
50
53
54
57
59
60
61
62
80
83
84
89
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2862 (19/09/25)
02
04
20
42
44
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias