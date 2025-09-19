Motorista ferido em acidente na RSC-472 na noite desta sexta feira

Um motorista ficou ferido em um acidente na noite desta sexta-feira (19), na RSC-472, no trecho que liga Três Passos e Tenente Portela.

Segundo informações preliminares, o condutor de uma van furgão perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e caiu em um barranco nas proximidades da ponte do Rio Turvo.

O motorista, que é de Jaboticaba, sofreu ferimentos no rosto. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para socorrê-lo e o encaminhou para o Hospital de Caridade de Três Passos. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.