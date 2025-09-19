Grupo de Ações Especiais da Polícia Penal apresenta novos uniformes operacionais

O Grupo de Ações Especiais (Gaes) da Polícia Penal vai participar do desfile do Dia 20 de Setembro, nesta sábado (20/9), em Porto Alegre, já com seu novo uniforme. O material tem alteração no padrão visual e conta com tecnologia moderna, oferecendo mais conforto na atuação operacional. Os novos materiais do grupo tático fazem parte do investimento de mais de R$ 15 milhões feito pelo governo do Estado, que adquiriu uniformes para todos os servidores da instituição.

O Gaes é uma unidade especializada responsável por operações de alta complexidade e risco, incluindo a gestão de crises, com ou sem reféns, a recaptura de presos foragidos, dentre outras operações de elevado nível de conhecimento técnico e tático.

Novos materiais do Gaes fazem parte do investimento de R$ 15 milhões em uniformes para todos os servidores da instituição -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal

Novos uniformes

Essa é a primeira vez que o Estado investe no uniforme completo e exclusivo para o Gaes. Antes, os agentes usavam um uniforme cinza escuro, camuflado. Agora, o novo kit é composto por coletes balísticos, combat t-shirt, balaclavas, calças, botas e cintos táticos.

A nova vestimenta proporciona camuflagem versátil em diferentes ambientes, garantindo maior discrição, segurança e eficiência em operações de recaptura de foragidos, cumprimento de mandados de prisão, intervenções prisionais e repressão ao lançamento de ilícitos às unidades prisionais por drones ou de forma manual. Além de uma aquisição importante para qualificar as ações do Gaes, o uniforme também consolida uma nova identificação visual da equipe.

Nova vestimenta proporciona camuflagem versátil, garantindo segurança e eficiência em operações do sistema prisional -Foto: Jonathan Silva/Ascom Polícia Penal

Qualificação da Polícia Penal

O secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, reforçou a importância do investimento em materiais qualificados aos servidores. “Investir em equipamentos para a nossa Polícia Penal é investir na segurança das pessoas. Os novos uniformes são fundamentais dentro da nossa estratégia de combate ao crime organizado no Rio Grande do Sul. Quando enfrentamos a criminalidade dentro das cadeias, estamos garantindo a segurança de todos os gaúchos”, frisou.

Osuperintendente da Polícia Penal, Sergio Dalcol, considera a qualificação dos uniformes mais um elemento para reforçar o trabalho de proteção da população: “A Polícia Penal está empenhada, de forma integrada, em contribuir para a redução dos índices de criminalidade no Estado. A atuação de excelência do Gaes tem papel fundamental na manutenção da ordem e da disciplina no sistema prisional e, consequentemente, na segurança da sociedade. Tenho certeza de que o investimento nesse novo uniforme potencializará ainda mais o serviço prestado pelo grupo”, afirmou.

Novo uniforme consolida uma nova identificação visual da equipe -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal

Reforço na atuação

O coordenador do Gaes, Juliano Moro, também ressalta a relevância da aquisição para o trabalho da equipe. “O novo uniforme é mais uma ferramenta que agrega ao Grupo de Ações Especiais um leque de recursos para que seja cada vez mais eficiente em suas ações de combate ao crime organizado, incluindo as intervenções prisionais, o cumprimento de mandados de prisão, as operações antidrone e a recaptura de foragidos do sistema, além de contribuir para o fortalecimento e a identidade do grupo e da Polícia Penal”, concluiu.