Sexta, 19 de Setembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Grupo de Ações Especiais da Polícia Penal apresenta novos uniformes operacionais

O Grupo de Ações Especiais (Gaes) da Polícia Penal vai participar do desfile do Dia 20 de Setembro, nesta sábado (20/9), em Porto Alegre, já com se...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/09/2025 às 20h46
Grupo de Ações Especiais da Polícia Penal apresenta novos uniformes operacionais
Gaes desfila pela primeira vez usando os novos uniformes operacionais no Desfile Farroupilha, em Porto Alegre -Foto: Jonathan Silva/Ascom Polícia Penal

O Grupo de Ações Especiais (Gaes) da Polícia Penal vai participar do desfile do Dia 20 de Setembro, nesta sábado (20/9), em Porto Alegre, já com seu novo uniforme. O material tem alteração no padrão visual e conta com tecnologia moderna, oferecendo mais conforto na atuação operacional. Os novos materiais do grupo tático fazem parte do investimento de mais de R$ 15 milhões feito pelo governo do Estado, que adquiriu uniformes para todos os servidores da instituição.

O Gaes é uma unidade especializada responsável por operações de alta complexidade e risco, incluindo a gestão de crises, com ou sem reféns, a recaptura de presos foragidos, dentre outras operações de elevado nível de conhecimento técnico e tático.

Novos materiais do Gaes fazem parte do investimento de R$ 15 milhões em uniformes para todos os servidores da instituição -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal
Novos materiais do Gaes fazem parte do investimento de R$ 15 milhões em uniformes para todos os servidores da instituição -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal

Novos uniformes

Essa é a primeira vez que o Estado investe no uniforme completo e exclusivo para o Gaes. Antes, os agentes usavam um uniforme cinza escuro, camuflado. Agora, o novo kit é composto por coletes balísticos, combat t-shirt, balaclavas, calças, botas e cintos táticos.

A nova vestimenta proporciona camuflagem versátil em diferentes ambientes, garantindo maior discrição, segurança e eficiência em operações de recaptura de foragidos, cumprimento de mandados de prisão, intervenções prisionais e repressão ao lançamento de ilícitos às unidades prisionais por drones ou de forma manual. Além de uma aquisição importante para qualificar as ações do Gaes, o uniforme também consolida uma nova identificação visual da equipe.

Nova vestimenta proporciona camuflagem versátil, garantindo segurança e eficiência em operações do sistema prisional -Foto: Jonathan Silva/Ascom Polícia Penal
Nova vestimenta proporciona camuflagem versátil, garantindo segurança e eficiência em operações do sistema prisional -Foto: Jonathan Silva/Ascom Polícia Penal

Qualificação da Polícia Penal

O secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, reforçou a importância do investimento em materiais qualificados aos servidores. “Investir em equipamentos para a nossa Polícia Penal é investir na segurança das pessoas. Os novos uniformes são fundamentais dentro da nossa estratégia de combate ao crime organizado no Rio Grande do Sul. Quando enfrentamos a criminalidade dentro das cadeias, estamos garantindo a segurança de todos os gaúchos”, frisou.

Osuperintendente da Polícia Penal, Sergio Dalcol, considera a qualificação dos uniformes mais um elemento para reforçar o trabalho de proteção da população: “A Polícia Penal está empenhada, de forma integrada, em contribuir para a redução dos índices de criminalidade no Estado. A atuação de excelência do Gaes tem papel fundamental na manutenção da ordem e da disciplina no sistema prisional e, consequentemente, na segurança da sociedade. Tenho certeza de que o investimento nesse novo uniforme potencializará ainda mais o serviço prestado pelo grupo”, afirmou.

Novo uniforme consolida uma nova identificação visual da equipe -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal
Novo uniforme consolida uma nova identificação visual da equipe -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal

Reforço na atuação

O coordenador do Gaes, Juliano Moro, também ressalta a relevância da aquisição para o trabalho da equipe. “O novo uniforme é mais uma ferramenta que agrega ao Grupo de Ações Especiais um leque de recursos para que seja cada vez mais eficiente em suas ações de combate ao crime organizado, incluindo as intervenções prisionais, o cumprimento de mandados de prisão, as operações antidrone e a recaptura de foragidos do sistema, além de contribuir para o fortalecimento e a identidade do grupo e da Polícia Penal”, concluiu.

Texto: Jonathan Silva e Rodrigo Borba/Ascom Polícia Penal
Edição: Anderson Machado/Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 10 horas

Grupo especializado da Receita Estadual tem ação preventiva estratégica no setor de combustíveis e lubrificantes

Desde 2024, as ações da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, por meio do Grupo Especializado Setorial Combustíveis e Lubrificantes (GES-COMB), já...

 (Foto: La+)
INFRAESTRUTURA RURAL Há 11 horas

Poço artesiano reforça produção de frango em Tenente Portela

Novo poço artesiano garante segurança hídrica e impulsiona produção de frango em Tenente Portela

 Vídeo explica o procedimento que deve ser adotado e a importância do gesto para ajudar mulheres em situação de violência -Foto: Luís André/Secom
Segurança Pública Há 13 horas

Gesto simples pedindo socorro pode ajudar a salvar mulheres vítimas de violência doméstica

Uma sinalização discreta pode ser suficiente para salvar a vida de uma mulher. Com esse objetivo, a organização não-governamental Canadian Women's ...

 (Foto: La+)
Crime Organizado Há 14 horas

Cinco presos por homicídio ligado a facção em Frederico Westphalen

Execução a mando do tráfico: investigação de dois anos desvenda crime e conecta suspeitos a novas mortes

 (Foto: Cotricampo)
Agronegócio Há 14 horas

Cotricampo e FMC promovem noite de troca de conhecimento em Tenente Portela

Evento técnico reúne especialistas, produtores e novidades sobre manejo em importante encontro regional

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 31°
22° Sensação
1.81 km/h Vento
63% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h27 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
22° 17°
Segunda
18° 10°
Terça
19°
Quarta
22°
Últimas notícias
Justiça Há 34 minutos

Justiça nega prorrogar patente de substância de caneta emagrecedora
Sistema prisional Há 1 hora

Grupo de Ações Especiais da Polícia Penal apresenta novos uniformes operacionais
Tecnologia Há 2 horas

IA já é utilizada por 28% dos bares e restaurantes
Política Há 2 horas

Celso Sabino confirma a Lula que deixará Ministério do Turismo
Justiça Há 2 horas

PF diz ao STF que Zambelli não efetivou ações de coação contra a Corte

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,15%
Euro
R$ 6,25 -0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 652,116,83 +0,17%
Ibovespa
145,865,11 pts 0.25%
Mega-Sena
Concurso 2916 (18/09/25)
05
11
16
27
40
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6830 (18/09/25)
27
28
30
34
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3490 (18/09/25)
02
03
04
07
08
11
13
14
15
16
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias