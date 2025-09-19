Sexta, 19 de Setembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova aplicativo para envio de demandas de segurança pública

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
19/09/2025 às 19h18
Comissão aprova aplicativo para envio de demandas de segurança pública
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou proposta que prevê a criação, pelo poder público federal, de aplicação de internet destinada ao envio de demandas e recebimento de alertas de órgãos de segurança pública e defesa social.

Uma aplicação de internet é um software acessado por meio de um navegador de internet, enquanto um aplicativo móvel é um software instalado diretamente no dispositivo, como um smartphone ou tablet.

As aplicações deverão disponibilizar, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

  • registro, pelo cidadão, de boletim eletrônico de ocorrência, nos casos previstos em regulamento;
  • envio, pelo cidadão, de alerta para casos de emergência que requeiram a atuação imediata de órgãos de segurança pública;
  • envio, pelos órgãos de segurança pública e defesa social, de alertas aos usuários da aplicação acerca de emergências, nos casos previstos em regulamento.

Pela proposta, o governo federal deverá criar o aplicativo que será integrado à plataforma de governo digital de cada ente federativo. O desenvolvimento do app poderá ocorrer em parceria com os estados e o Distrito Federal, sendo obrigatória a transferência de tecnologia.

Projeto aprovado
Por sugestão do relator, deputado Capitão Alden (PL-BA), a Comissão de Segurança Pública aprovou a medida na forma de um texto substitutivo elaborado pela Comissão de Comunicação para o Projeto de Lei 5318/20 , de autoria da ex-deputada Edna Henrique (PB).

Capitão Alden fez algumas alterações no texto da Comissão de Comunicação. Uma delas foi para garantir a autonomia para estados e Distrito Federal aderirem à plataforma de governo digital federal ou desenvolverem suas próprias soluções, respeitando as "peculiaridades regionais e locais".

"Para que o projeto de lei atinja seus objetivos de forma juridicamente segura, é imperativa a introdução de aprimoramentos que preservem a autonomia federativa, a segurança jurídica e a inclusão social, sem desvirtuar a essência das normas já apresentadas", justificou Alden.

O texto aprovado também determina que o aplicativo não substituirá os canais de atendimento por telefonia, como o 190, que deverão continuar funcionando para garantir o acesso universal.

Os aplicativos deverão atender a critérios de acessibilidade digital, com recursos que possibilitem seu uso por pessoas com deficiência, idosos e populações em áreas com baixa conectividade à internet.

A proposta exige que o tratamento de dados pessoais no aplicativo siga os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Além disso, o texto estabelece que dados utilizados para atividades de inteligência poderão ter seu acesso restrito se forem classificados como sigilosos, conforme a Lei de Acesso à Informação (LAI).

Próximos passos
A proposta, que tramita em caráter conclusivo, será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Entra em vigor lei que amplia até dezembro o prazo para uso de recursos da saúde

A mudança evita que os entes federados tenham de devolver recursos ainda disponíveis por causa de prazos vencidos

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Corregedoria sugere suspensão de três deputados e censura escrita aos demais acusados da ocupação do Plenário

Parecer do corregedor é opinativo e foi encaminhado à Mesa Diretora

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Entra em vigor lei que permite a indígenas e quilombolas sugerirem nomes de escolas

O governo estadual ou municipal responsável deverá escolher o nome a partir de uma lista

Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Comissão aprova jornada de trabalho contínua para empregado horista

Projeto segue em análise na Câmara dos Deputados

 Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova possibilidade de abertura das escolas em dias não letivos para atividades comunitárias

Projeto insere a medida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 31°
22° Sensação
1.81 km/h Vento
63% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h27 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
22° 17°
Segunda
18° 10°
Terça
19°
Quarta
22°
Últimas notícias
Justiça Há 19 minutos

Justiça nega prorrogar patente de substância de caneta emagrecedora
Sistema prisional Há 49 minutos

Grupo de Ações Especiais da Polícia Penal apresenta novos uniformes operacionais
Tecnologia Há 1 hora

IA já é utilizada por 28% dos bares e restaurantes
Política Há 1 hora

Celso Sabino confirma a Lula que deixará Ministério do Turismo
Justiça Há 2 horas

PF diz ao STF que Zambelli não efetivou ações de coação contra a Corte

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,15%
Euro
R$ 6,25 -0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 651,988,45 +0,15%
Ibovespa
145,865,11 pts 0.25%
Mega-Sena
Concurso 2916 (18/09/25)
05
11
16
27
40
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6830 (18/09/25)
27
28
30
34
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3490 (18/09/25)
02
03
04
07
08
11
13
14
15
16
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias