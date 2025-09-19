Grupo especializado da Receita Estadual tem ação preventiva estratégica no setor de combustíveis e lubrificantes

Desde 2024, as ações da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, por meio do Grupo Especializado Setorial Combustíveis e Lubrificantes (GES-COMB), já resultaram em mais de R$ 90 milhões recuperados e autuações que somam R$ 128 milhões. Esses números refletem a eficácia da fiscalização preventiva e integrada, que garante maior transparência, combate à sonegação e segurança para o mercado de combustíveis no Estado.
Para o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves, o impacto vai além dos números. “O Rio Grande do Sul mantém fiscalização constante e preventiva, garantindo que as atividades do setor de combustíveis sigam as normas e evitando que irregularidades se tornem um problema maior”, afirma Neves.
GES Combustíveis: estratégia e estrutura
O GES-COMB foi institucionalizado em maio de 2021, criando a Gestão Tributária Especializada dentro da Receita Estadual. O grupo atua sobre todos os estabelecimentos relacionados à produção, refino, distribuição e comercialização de combustíveis e de lubrificantes, sendo sediado na 1ª Delegacia da Receita Estadual (DRE), em Porto Alegre.
Atualmente, conta com oito servidores, entre auditores-fiscais e analistas tributários, que realizam diligências presenciais e orientam os contribuintes sobre o cumprimento das exigências legais. O GES-COMB é um dos 17 grupos especializados que atuam com setores relevantes da economia gaúcha, como também para móveis, bebidas, metalmecânico e supermercados, por exemplo.
Como funciona a fiscalização
As ações preventivas do GES-COMB envolvem medidas específicas:
A qualidade dos combustíveis é responsabilidade da Agência Nacional do Petróleo (ANP), não da Receita Estadual.
Integração com forças de segurança
A Receita Estadual também atua em parceria com forças de segurança para troca de informações estratégicas. Para o secretário da Segurança, Sandro Caron, a integração entre fiscalização e órgãos de segurança é fundamental. “A atuação conjunta permite prevenir irregularidades antes que se tornem um problema maior, fomentando um setor de combustíveis mais seguro no Rio Grande do Sul quando comparado a outros locais”, declara.
Objetivos da fiscalização
Orientações aos contribuintes
A Receita Estadual reforça que os contribuintes devem:
Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom