Comissão da Câmara debate desestatização da Celepar

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promoverá, na próxima terça-feira (23), audiência pública sobre o processo de desestatização da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar).

O debate está marcado para as 10 horas, em plenário a ser definido.

A audiência foi solicitada pelo deputado Tadeu Veneri (PT-PR). Segundo o parlamentar, a Celepar concentra dados altamente sensíveis da população paranaense, como informações de saúde, educação, arrecadação e segurança pública, que não poderiam ser entregues à iniciativa privada.

“É fundamental analisar o processo sob a ótica dos direitos humanos e da igualdade racial, de forma a garantir a proteção dos direitos fundamentais da população”, afirma Veneri.