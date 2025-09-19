Sexta, 19 de Setembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Poço artesiano reforça produção de frango em Tenente Portela

Novo poço artesiano garante segurança hídrica e impulsiona produção de frango em Tenente Portela

Por: Andre Eberhardt Fonte: jornal Província- Com informações ASCOM
19/09/2025 às 10h40
Poço artesiano reforça produção de frango em Tenente Portela
(Foto: La+)

Na comunidade de Daltro Filho, em Tenente Portela, foi concluída a perfuração de um poço artesiano que promete fortalecer a agricultura e impulsionar a economia local. A obra foi realizada com recursos próprios do município e terá como principais beneficiados os aviários da empresa Mais Frango e produtores da região.

O poço, com 174 metros de profundidade, apresentou uma vazão inicial de 10 mil litros por hora, podendo chegar a 16 mil litros por hora após os testes finais. Essa estrutura vai garantir segurança hídrica e ampliar a capacidade produtiva.

A expectativa é de que a produção de frango de corte tenha um aumento de até 60%, elevando o faturamento e criando novas oportunidades de emprego para a comunidade.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da infraestrutura rural, garantindo desenvolvimento sustentável e geração de renda no município.


 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 38 minutos

Grupo especializado da Receita Estadual tem ação preventiva estratégica no setor de combustíveis e lubrificantes

Desde 2024, as ações da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, por meio do Grupo Especializado Setorial Combustíveis e Lubrificantes (GES-COMB), já...

 Vídeo explica o procedimento que deve ser adotado e a importância do gesto para ajudar mulheres em situação de violência -Foto: Luís André/Secom
Segurança Pública Há 4 horas

Gesto simples pedindo socorro pode ajudar a salvar mulheres vítimas de violência doméstica

Uma sinalização discreta pode ser suficiente para salvar a vida de uma mulher. Com esse objetivo, a organização não-governamental Canadian Women's ...

 (Foto: La+)
Crime Organizado Há 5 horas

Cinco presos por homicídio ligado a facção em Frederico Westphalen

Execução a mando do tráfico: investigação de dois anos desvenda crime e conecta suspeitos a novas mortes

 (Foto: Cotricampo)
Agronegócio Há 5 horas

Cotricampo e FMC promovem noite de troca de conhecimento em Tenente Portela

Evento técnico reúne especialistas, produtores e novidades sobre manejo em importante encontro regional

 © Arquivo/Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Geral Há 6 horas

Primavera começa com chegada de frente fria, temporais e fortes ventos

Estação começa na próxima segunda-feira (22), às 15h19

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
26° Sensação
2.75 km/h Vento
42% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h27 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
22° 17°
Segunda
18° 10°
Terça
19°
Quarta
22°
Últimas notícias
Tecnologia Há 1 minuto

Live aborda Cobrança 5.0 e uso de IA na recuperação de crédito
Tecnologia Há 15 minutos

Nova tecnologia otimiza gestão orçamentária de RH
Internacional Há 15 minutos

Trump ameaça cancelar licenças de TVs e rádios que criticam governo
Esportes Há 16 minutos

De volta a Tóquio, Alison dos Santos é prata no Mundial de Atletismo
Entretenimento Há 31 minutos

Festival "Dia de Rock" volta a BH para sua 2ª edição com programação gratuita

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,36%
Euro
R$ 6,26 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 653,454,49 -1,44%
Ibovespa
145,610,13 pts 0.08%
Mega-Sena
Concurso 2916 (18/09/25)
05
11
16
27
40
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6830 (18/09/25)
27
28
30
34
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3490 (18/09/25)
02
03
04
07
08
11
13
14
15
16
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias