Poço artesiano reforça produção de frango em Tenente Portela

Na comunidade de Daltro Filho, em Tenente Portela, foi concluída a perfuração de um poço artesiano que promete fortalecer a agricultura e impulsionar a economia local. A obra foi realizada com recursos próprios do município e terá como principais beneficiados os aviários da empresa Mais Frango e produtores da região.

O poço, com 174 metros de profundidade, apresentou uma vazão inicial de 10 mil litros por hora, podendo chegar a 16 mil litros por hora após os testes finais. Essa estrutura vai garantir segurança hídrica e ampliar a capacidade produtiva.

A expectativa é de que a produção de frango de corte tenha um aumento de até 60%, elevando o faturamento e criando novas oportunidades de emprego para a comunidade.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da infraestrutura rural, garantindo desenvolvimento sustentável e geração de renda no município.





