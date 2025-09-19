Menino de 10 anos é atropelado por motocicleta em Tiradentes do Sul

Por volta das 17h35min de quinta-feira, 18 de setembro a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos foi acionada para realizar atendimento à vítima de atropelamento no centro do município de Tiradentes do Sul.

Quando a guarnição chegou local, a vítima, um menino de 10 anos estava deitado em decúbito dorsal. Ele estava consciente, relatando dores no braço esquerdo e na perna direita. Foi constatada possível fratura no braço direito, sendo o mesmo imobilizado com tala e ataduras. Também foi colocado colar cervical na vítima.

Posteriormente, a criança foi conduzida ao Hospital de Caridade de Três Passos. Segundo relatos de populares, o menino havia sido atropelado por uma motocicleta, sendo o condutor da motocicleta conduzido por um carro da saúde do Município de Tiradentes do Sul, pois o mesmo estava com suspeita de fratura na clavícula.

A motocicleta envolvida no atropelamento era uma Honda. Uma guarnição da Brigada Militar permaneceu no local para registrar a ocorrência.