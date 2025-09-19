Sexta, 19 de Setembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Menino de 10 anos é atropelado por motocicleta em Tiradentes do Sul

Vítima sofreu suspeita de fratura e foi encaminhada ao hospital; condutor da moto também se feriu na colisão.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
19/09/2025 às 10h38 Atualizada em 19/09/2025 às 10h50
Menino de 10 anos é atropelado por motocicleta em Tiradentes do Sul

Por volta das 17h35min de quinta-feira, 18 de setembro a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos foi acionada para realizar atendimento à vítima de atropelamento no centro do município de Tiradentes do Sul.

Quando a guarnição chegou local, a vítima, um menino de 10 anos estava deitado em decúbito dorsal. Ele estava consciente, relatando dores no braço esquerdo e na perna direita. Foi constatada possível fratura no braço direito, sendo o mesmo imobilizado com tala e ataduras. Também foi colocado colar cervical na vítima.

Posteriormente, a criança foi conduzida ao Hospital de Caridade de Três Passos. Segundo relatos de populares, o menino havia sido atropelado por uma motocicleta, sendo o condutor da motocicleta conduzido por um carro da saúde do Município de Tiradentes do Sul, pois o mesmo estava com suspeita de fratura na clavícula.

 A motocicleta envolvida no atropelamento era uma Honda. Uma guarnição da Brigada Militar permaneceu no local para registrar a ocorrência.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: PC-PR)
CRIME ORGANIZADO Há 3 horas

Corpos de homens que saíram de SP para cobrar dívida no PR são localizados

Polícia confirma mortes e aponta pai e filho como suspeitos; veículos, munições e carta anônima ajudaram nas buscas

 Fotos: Divulgação Polícia Civil
Apreensão Há 24 horas

Adolescentes apreendidos por homicídio em Redentora

O crime ocorreu na madrugada de 7 de setembro, na localidade de São João do Irapuá, em Redentora

 (Foto: Divulgação/Redes Sociais)
Incêndio veicular Há 1 dia

Dois carros pegam fogo no mesmo dia em Esperança do Sul

Ocorrências foram registradas pela manhã e à noite desta quarta-feira (17); um dos veículos teve perda total

 (Foto: Brigada Militar)
Mistério Macabro Há 1 dia

Corpos carbonizados são achados em carro incendiado no interior de Vespasiano Corrêa

Cena chocante foi registrada durante a madrugada; polícia trabalha para identificar as vítimas e entender o que motivou o crime.

 (Foto: Polícia Civil)
Fronteira Segura Há 2 dias

Homem é preso por contrabando de cigarros em Três Passos

Ação conjunta da Polícia Civil e Brigada Militar intercepta carga ilegal na zona rural durante operação de combate a crimes transfronteiriços

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 31°
26° Sensação
2.75 km/h Vento
42% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h27 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
22° 17°
Segunda
18° 10°
Terça
19°
Quarta
22°
Últimas notícias
Tecnologia Há 1 minuto

Live aborda Cobrança 5.0 e uso de IA na recuperação de crédito
Tecnologia Há 15 minutos

Nova tecnologia otimiza gestão orçamentária de RH
Internacional Há 15 minutos

Trump ameaça cancelar licenças de TVs e rádios que criticam governo
Esportes Há 16 minutos

De volta a Tóquio, Alison dos Santos é prata no Mundial de Atletismo
Entretenimento Há 31 minutos

Festival "Dia de Rock" volta a BH para sua 2ª edição com programação gratuita

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,36%
Euro
R$ 6,26 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 653,454,49 -1,44%
Ibovespa
145,610,13 pts 0.08%
Mega-Sena
Concurso 2916 (18/09/25)
05
11
16
27
40
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6830 (18/09/25)
27
28
30
34
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3490 (18/09/25)
02
03
04
07
08
11
13
14
15
16
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias