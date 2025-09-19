Sexta, 19 de Setembro de 2025
Cinco presos por homicídio ligado a facção em Frederico Westphalen

Execução a mando do tráfico: investigação de dois anos desvenda crime e conecta suspeitos a novas mortes

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações LA+
19/09/2025 às 08h14
(Foto: La+)

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen, prendeu cinco suspeitos pela morte de Vanderlei Sérgio Vargas da Silva, assassinado a tiros no dia 18 de julho de 2023, na rua Vinte e Oito de Fevereiro.

Após mais de dois anos de apuração, a investigação confirmou que o homicídio foi premeditado e encomendado por uma facção criminosa atuante no tráfico de drogas no bairro São José. A ordem teria partido de um integrante do grupo que já se encontrava preso.

A arma usada no crime — um revólver apreendido em Ronda Alta — foi identificada por meio de exame pericial, que comprovou que o projétil retirado do corpo da vítima foi disparado por ela.

A apuração também ligou os mesmos suspeitos a outros dois assassinatos ocorridos posteriormente: Rodrigo Esperadião de Mello (janeiro de 2024) e Juliana Ferreira de Lima (agosto de 2024).

Segundo o delegado Jacson Oiliam Boni, responsável pelo caso, a investigação revelou uma atuação criminosa contínua e estruturada. “O caso não foi tratado como um fato isolado, mas como parte de uma estrutura criminosa que atua de forma organizada e reiterada”, afirmou.

Com o inquérito concluído, os cinco investigados permanecem presos, e o processo segue na Justiça.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
