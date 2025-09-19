Cotricampo e FMC promovem noite de troca de conhecimento em Tenente Portela

Na última quarta-feira (17), a Cotricampo realizou, em parceria com a FMC, um evento técnico de destaque na sede da AABB, em Tenente Portela. O foco da noite foi o controle de doenças nas culturas de soja e milho, tema conduzido pelo renomado pesquisador Dr. Carlos Pizolotto, da CCGL.

A abertura contou com a fala do gerente comercial da Cotricampo, Jhean Picolo, que reforçou a importância da troca de conhecimento para o avanço da produção agrícola local. Produtores de Tenente Portela, Derrubadas, Vista Gaúcha e Miraguaí participaram ativamente do encontro, sendo recebidos pelas equipes técnicas e gerentes das unidades regionais.

Durante a programação, Gustavo Fabres, representante da FMC, apresentou o portfólio da empresa e deu orientações práticas sobre o correto uso dos produtos no manejo da soja.

O encerramento reforçou o comprometimento da Cotricampo com seus associados e a comunidade agrícola, destacando a atuação da cooperativa na disseminação de conhecimento técnico e no fortalecimento do cooperativismo na região.







