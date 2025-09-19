Sexta, 19 de Setembro de 2025
Primavera começa com chegada de frente fria, temporais e fortes ventos

Estação começa na próxima segunda-feira (22), às 15h19

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/09/2025 às 07h18
Primavera começa com chegada de frente fria, temporais e fortes ventos
© Arquivo/Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A chegada da primavera de 2025, conhecida como a estação das flores, na próxima segunda-feira (22) às 15h19 (horário de Brasília), trará mudanças significativas nas condições climáticas em grande parte do Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até quarta-feira (24) uma intensa frente fria avançará sobre as regiões Sul, Sudeste e partes do Centro-Oeste e Norte, provocando temporais, antecedidos de fortes ventos. Em seguida, uma massa de ar frio e seco causará acentuado declínio das temperaturas, com previsão de geada no Sul e queda de temperatura na Região Norte.

Inicialmente, os temporais devem atingir áreas do Rio Grande do Sul. Em seguida, com o avanço da frente fria, as áreas de instabilidade se espalharão por toda a Região Sul e também chegarão a partes de Mato Grosso do Sul, podendo atingir o extremo sul e sudoeste de São Paulo.

O Inmet informa ainda que “no dia 22, primeiro dia da primavera, a frente fria deverá chegar ao Sudeste, avançando também pelos estados do Centro-Oeste, onde provocará temporais e poderá chegar ao sudoeste da Amazônia”.

A onda de frio chegará com força no Rio Grande do Sul, com declínios de temperatura. Com o deslocamento da massa de ar frio ao longo da semana, a queda da temperatura ocorrerá também nas demais áreas do Centro-Sul e até do Norte do país, onde o fenômeno é conhecido como friagem.

Na Região Sul, os temporais de sábado e domingo, antes da chegada da nova estação, poderão ser fortes, com descargas elétricas e rajadas de vento. Não se descarta a possibilidade de queda de granizo e acumulados significativos de chuva, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

La Niña

Relatório da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, a sigla em inglês) - agência científica e reguladora americana de previsão do tempo - avaliou que o fenômeno La Niña pode influenciar o regime de chuvas, durante a primavera no Hemisfério Sul, devido ao aumento da umidade vinda da Amazônia e da formação de sistemas meteorológicos.

A meteorologista do Inmet, Danielle Ferreira, explica que, em anos do La Niña, observa-se a redução das chuvas na Região Sul, tanto na quantidade, quanto na frequência, havendo possibilidade de alguns períodos longos sem precipitações.

No entanto, não é somente no Sul brasileiro que o La Niña tem forte impacto. Todo esse movimento que caracteriza o fenômeno nasce no Oceano Pacífico Equatorial e reverbera, de formas distintas, em diversas locais.

“As frentes frias passam mais rapidamente sobre a parte leste da Região Sul e acabam levando mais chuvas para o Sudeste, podendo chegar a até parte do litoral nordestino. Esse comportamento típico nem sempre ocorre, pois é necessário considerar também outros fatores como a temperatura do Oceano Atlântico (tropical e sudeste da América do Sul), que também pode atenuar ou intensificar os impactos do fenômeno”, esclareceu a meteorologista.

Formação

Tanto o La Niña quanto o El Niño se formam no Oceano Pacífico Equatorial, o que reforça a tese de que os oceanos exercem grande influência sobre o clima em diversas partes do planeta.

Danielle explica a diferença entre esses dois fenômenos climáticos: o El Niño é o aquecimento anômalo das águas do Pacífico Equatorial, enquanto o La Niña, caracteriza-se pelo resfriamento anômalo dessas águas. “Por isso, a importância do monitoramento de suas condições”, avaliou.

Estação das Flores

A primavera é chamada de estação das flores porque o aumento da temperatura e da umidade do ar após o inverno favorece o desabrochar de inúmeras espécies de plantas, que voltam a brotar, crescer e encher as paisagens de cor e vida com suas flores. O fenômeno torna a estação visualmente mais vibrante e colorida, tanto em jardins e parques quanto em campos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Fazenda Há 35 minutos

Grupo especializado da Receita Estadual tem ação preventiva estratégica no setor de combustíveis e lubrificantes

Desde 2024, as ações da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, por meio do Grupo Especializado Setorial Combustíveis e Lubrificantes (GES-COMB), já...

 (Foto: La+)
INFRAESTRUTURA RURAL Há 2 horas

Poço artesiano reforça produção de frango em Tenente Portela

Novo poço artesiano garante segurança hídrica e impulsiona produção de frango em Tenente Portela

 Vídeo explica o procedimento que deve ser adotado e a importância do gesto para ajudar mulheres em situação de violência -Foto: Luís André/Secom
Segurança Pública Há 4 horas

Gesto simples pedindo socorro pode ajudar a salvar mulheres vítimas de violência doméstica

Uma sinalização discreta pode ser suficiente para salvar a vida de uma mulher. Com esse objetivo, a organização não-governamental Canadian Women's ...

 (Foto: La+)
Crime Organizado Há 5 horas

Cinco presos por homicídio ligado a facção em Frederico Westphalen

Execução a mando do tráfico: investigação de dois anos desvenda crime e conecta suspeitos a novas mortes

 (Foto: Cotricampo)
Agronegócio Há 5 horas

Cotricampo e FMC promovem noite de troca de conhecimento em Tenente Portela

Evento técnico reúne especialistas, produtores e novidades sobre manejo em importante encontro regional

