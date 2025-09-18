Em Osório, Gabriel Souza apresenta avanços do Estado e detalha investimentos em saúde, obras e segurança

O vice-governador Gabriel Souza foi o convidado da reunião-almoço Vem pra mesa com a Acio, promovida pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (Acio) nesta quinta-feira (18/9), no Grêmio Atlético Osoriense. No encontro, Gabriel apresentou o painel “Presente e futuro do Rio Grande do Sul: ações do Estado para o desenvolvimento de Osório e região”, no qual falou sobre a retomada econômica do Estado e os principais investimentos do governo no Litoral Norte, que desde 2019 já ultrapassam mais de R$ 500 milhões. O evento reuniu prefeitos da região, empresários e lideranças regionais.

De acordo com Gabriel, investimentos como esses só são possíveis graças ao equilíbrio das contas públicas, alcançado na atual gestão. “A partir de 2022, quando conseguimos colocar as contas em dia, aumentamos os aportes. Chegamos, no ano passado, ao maior índice de investimento do Estado em 25 anos de história: quase 11% de receita corrente líquida”, ressaltou.

O governo do Estado tem investimentos previstos no valor de R$ 586,8 milhões de 2019 até este ano para o Litoral Norte. Do montante, R$ 353,8 milhões já foram pagos, evidenciando o compromisso do Estado com o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da população.

Aumento nos repasses para asaúde

Gabriel detalhou repasses feitos aos municípios do Litoral Norte na área da saúde. Entre 2019 e 2025, foram mais de R$ 26,5 milhões investidos por meio dos programas Hospitais Avançar, Rede Bem Cuidar e Farmácia Cuidar+, cujo objetivo é ampliar o acesso, a qualidade e a resolutividade dos serviços de saúde.

Sobre o Hospital São Vicente de Paulo, que está sob intervenção estadual, o vice-governador ressaltou que o Estado ampliou os repasses, por meio do Programa Assistir, em mais de 235%, cujo incentivo anual saltou de R$ 3,4 milhões para R$ 11,4 milhões.

“Queremos permanecer em Osório e ampliar os serviços do Hospital São Vicente, incluindo a oncologia, mas precisamos de um modelo sustentável. A dívida da mantenedora não pode recair sobre o Estado nem sobre a população. Nosso objetivo é resolver essa situação, garantir a continuidade do atendimento e investir ainda mais no hospital”, enfatizou Gabriel.

A instituição recebeu ainda importantes melhorias, como aquisição e instalação de tomógrafo computadorizado e de equipamentos para colonoscopia e endoscopia. Foram realizadas ainda reformas na Unidade de Pronto Atendimento e no Centro de Parto Normal.

Melhorias na malha rodoviária

Gabriel detalhou os investimentos que o Estado vem fazendo em toda a malha rodoviária do Estado e destacou o aumento do orçamento do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) para investimentos em rodovias. “Até 2020, o orçamento anual do Daer era, em média, R$ 150 milhões. Depois que colocamos as contas em dia, conseguimos investir, só em 2024, R$ 1,7 bilhão em estradas, acessos municipais e pontes. Isto é, em um ano, superamos o total investido entre 2010 e 2020”, explicou.

O Litoral Norte foi beneficiado com uma série de investimentos em estradas e pontes, que totalizam mais de R$ 70 milhões. Foram entregues:

a duplicação da avenida Paraguassú em Imbé (R$ 17,1 milhões);

a ponte da ERS-494 em Três Cachoeiras (R$ 5,2 milhões);

a ponte da ERS-030 em Caraá (R$ 6,5 milhões);

e a duplicação da ERS-407 em Capão da Canoa (R$ 5,2 milhões).

Estão em andamento a duplicação da ERS-407 em Xangri-lá (R$ 16,3 milhões), a ponte da ERS-417 em Itati (R$ 8,2 milhões) e as melhorias da ERS-786 em Tramandaí (R$ 15,2 milhões).

Programa Pavimenta

O vice-governador também mencionou as obras realizadas por meio do Programa Pavimenta. Em Osório, duas intervenções de pavimentação foram concluídas:

a via lateral à Estrada do Mar, com 1.050 metros de extensão e investimento de R$ 940 mil;

e o asfaltamento de 1,5 quilômetro da OS-010, que conecta à RS-389, com investimento total de R$ 2,4 milhões, sendo R$ 1,9 milhão provenientes do Estado e R$ 480 mil de contrapartida municipal.

Torres, Tramandaí, Capão da Canoa e Imbé também foram beneficiados com obras do Pavimenta, somando repasses de mais de R$ 9 milhões para a requalificação de ruas.

Queda nos índices de criminalidade

A segurança pública também tem sido prioridade do governo, com R$ 55,8 milhões investidos na região. Em Osório, foi construída a unidade do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), com aporte de R$ 28 milhões. Estão em execução obras complementares no local, como muros internos e externos, cercamento da rótula e paredes dos dormitórios. O investimento adicional é de R$ 1 milhão.

Também está em fase de elaboração o projeto de telamento dos pátios da Penitenciária Modulada Estadual, com previsão de R$ 2,5 milhões.

Os indicadores criminais do Litoral Norte mostram queda significativa entre 2018 e 2024, com redução de:

72% nos furtos de veículos;

67% nos roubos;

28% nos homicídios;

50% nos latrocínios;

e 63% nos casos de abigeato.

Operação Verão Total

Gabriel também destacou a Operação Verão Total 2025/2026, que será realizada entre 1º de outubro de 2025 e 15 de abril de 2026, com atuação dos guarda-vidas a partir de dezembro. A ação contará com a integração de 39 órgãos e entidades, oferecendo serviços de saúde, salvamento, fiscalização, transporte, cultura e lazer aos veranistas.

Mais informações e o edital para guarda-vida civil temporário estão disponíveis no site oficial do Corpo de Bombeiros Militar do RS .